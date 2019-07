Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de frantuzoaica Fiona Ferro cu 1-6, 7-6 (7-2), 7-5, joi, in optimile de finala ale turneului WTA de la Lausanne (Elvetia), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Buzarnescu (31 ani, 55 WTA), a patra favorita, a castigat rapid primul…

- Mihaela Buzarnescu (55 WTA și a patra favorita) a fost eliminata în optimile turneului WTA de la Lausanne (Elveția), dotat cu premii totale în valoare de 250.000 de dolari.Românca a început perfect meciul disputat în fața Fionei Ferro (Franța, 98 WTA), a câștigat…

- Mihaela Buzarnescu (55 WTA și a patra favorita) s-a calificat în turul secund al turneului WTA de la Lausanne (Elveția), dotat cu premii totale în valoare de 250.000 de dolari.Românca a început foarte slab partida disputata în fața lui Stefanie Voegele (Elveția, 113…

- Simona Halep a castigat acest meci, dar impresia artistica i-a apartinut Mihaelei Buzarnescu, jucatoarea care a acceptat jocul, si-a luat responsabilitatea de a face punctele si nu le-a asteptat sa vina din erorile adversarei. Halep a fost pasiva mult timp din meci si nu a impresionat decat prin…

- ​Monica Niculescu o va întâlni joi pe belgianca Elise Mertens (favorita 21), în al doilea meci de pe Terenul 15, potrivit programului anunțat de organizatorii de la Wimbledon.Partidele de pe Terenul 15 vor începe la ora 13:00 (ora României), prima fiind cea dintre neamțul…

- Jucatoarele romana de tenis Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) și Mihaela Buzarnescu (31 de ani, 53 WTA) se intalnesc in turul II de la Wimbledon 2019. Meciul se va juca miercuri, la ora ce va fi anunțata ulterior. Cele doua romance se vor intalni in premiera. Halep s-a calificat, luni, in runda a doua…

- Simona Halep, 27 de ani, 7 WTA, joaca marți, cu taiwaneze Su-Wei Hsieh in turul 2 al turneului de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 998.712 dolari. Su-Wei Hsieh, coșmarul Simonei Halep de anul trecut de la Wimbledon, a invins-o, luni, in prima runda pe Camila Giorgi, 6-3, 4-6,…

- Simona Halep (3 WTA) s-a calificat în sferturile de finala ale turneului de la Madrid. Sportiva noastra a trecut în minimum de seturi, 6-0; 6-0, de Viktoria Kuzmova (Slovacia; 46 WTA). Românca nu a avut probleme de-a lungul partidei de 45 de minute. Practic, Simona a cedat…