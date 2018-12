Stiri pe aceeasi tema

- "Pentru mine este o onoare sa fac parte din acest lot olimpic. Este o emotie diferita si sper sa am parte si la Tokyo de ea, ca la Londra. Cand ti se canta imnul este un moment unic, asa a fost la Roland Garros, a fost cel mai frumos din viata mea. Este cel mai frumos lucru sa ti se cante imnul.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep ocupa pentru a 55-a saptamana in cariera sa primul loc in clasamentul mondial (WTA), dat publicitatii luni. Halep se afla pe locul 10 intr-un clasament all-time, dar pana la finalul anului se va apropia de pozitia a noua, detinuta de Wozniacki, cu 71 de saptamani.…

- Simona Halep și Irina Begu, ocupanta locului 66 în clasamentul WTA, joaca de ceva vreme împreuna în competițiile de dublu, însa ele sunt și prietene foarte bune.Begu a dezvaluit ca, deși se înțelege bine cu Monica Niculescu, Simona Halep este cea cu care…

- Irina Begu (28 de ani / 66 WTA) a vorbit despre relația de prietenie cu Simona Halep (27 de ani / 1 WTA) și despre cum e liderul mondial in afara terenului. "Ma inteleg extraordinar de bine cu Simona, cu Monica, dar intr-adevar cu Simona in ultimii ani am legat o prietenie frumoasa. Vorbim multe. Ne…

- Liderul WTA Simona Halep candideaza, alaturi de Mihaela Buzarnescu, pentru superlativele tenisului feminin din acest an, dar niciuna dintre ele nu se poate compara cu ascensiunea unei alte jucatoare din Romania,...

- Simona Halep, numarul 1 mondial in tenisul feminin, a fost nominalizata pentru titlul de Jucatoarea anului, care va fi atribuit de Asociatia feminina de tenis (WTA) la finalul sezonului 2018. La randul ei, Mihaela Buzarnescu este nominalizata la categoria Revelația anului.

- Simona Halep face exerciții speciale pentru a-și imbunatații serviciul, procedeu la care numarul 1 mondial a inceput sa se remarce din ce in ce mai mult in ultima perioada. Simona Halep a ajuns la un nivel foarte bun al preciziei serviciului, incat la antrenamente reușește sa catapulteze mingea cu forța…

- * Liderul mondial Simona Halep va evolua, saptamana viitoare, direct in turul al doilea al Wuhan Open, faza in care o va intalni pe invingatoarea partidei jucatoarele slovace Magdalena Rybarikova (35 WTA) si Dominika Cibulkova (30 WTA). Simona Halep are 4-1 in intalnirile directe cu Rybarikova, in schimb,…