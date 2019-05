Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de letona Anastasija Sevastova, cap de serie numarul 12, cu 6-3, 6-4, luni, in runda a doua a turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale de...

- Jucatoarea Mihaela Buzarnescu, locul 29 WTA, s-a calificat, duminica, in turul doi al turneului Madrid Open, cu premii de peste 7 milioane de euro, trecand in runda inaugurala de australianca Ajla Tomljanovici, numarul 43 mondial.

Mihaela Buzarnescu, locul 32 mondial si favorita 30, a fost eliminata, vineri, in turul doi la Miami Open, de sportiva franceza Alize Cornet, numarul 53 WTA, scrie News.ro.

- Sorana Cirstea, locul 98 WTA si cap de serie numarul 11, s-a calificat in turul doi al calificarilor, in timp ce Monica Niculescu, locul 127 WTA, a pierdut meciul de debut din primul tur al calificarilor turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells.

- UEFA vrea sa renunte la regula golului dublu marcat in deplasare la meciurile din cupele europene, informeaza Der Westen. In acest moment, in cazul in care ambele meciuri dintr-o dubla mansa se incheie la egalitate, mai departe se califica echipa care a marcat mai mult in deplasare. Forul…