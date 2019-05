Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s a calificat, duminica, in runda a doua a turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.021.128 dolari, dupa ce a invins o pe australianca Ajla Tomljanovic cu 6 3, 6 2, scrie Agerpres.ro.Buzarnescu 31 ani, 29 WTA a reusit un meci foarte bun si…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat in runda a doua a turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.021.128 de dolari, duminica, dupa o victorie surprinzatoare in fata americancei Madison Keys, cap de serie numarul 13, cu 3-6, 6-4, 6-1, relateaza Agerpres. Cirstea (29 ani,…

Jucatoarea Sorana Cirstea, locul 93 WTA, s-a calificat, duminica, in turul doi al turneului de la Madrid, trecand in runda inaugurala de americanca Madison Keys, numarul 14 mondial si ccap de serie 13.

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat cu emotii in runda a doua a turneului WTA de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 823.000 de dolari, dupa ce a intrecut-o pe...

- Dubla victorie in tenis. Simona Halep s-a calificat in turul trei la Miami Open, iar Monica Niculescu a obținut o victorie spectaculoasa in fata Garbinei Muguruza. Simona Halep a trecut de americanca Taylor Townsend cu scorul de 6-1, 6-3. Chiar daca si-a pierdut serviciul in startul setului doi, romancei…

- Monica Niculescu (31 de ani), locul 138 WTA, s-a calificat fara emoții in turul doi al turneului de la Miami. In runda inaugural, sportive noastra a trecut de slovena Tamara Zidansek (21 de ani), ocupanta locului 66 mondial.