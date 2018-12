Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 15 meciuri fara infrangere, Borussia Dortmund a fost invinsa de Fortuna Dusseldorf, 1-2. (Detalii AICI) Singurul gol al elevilor lui Lucien Favre a fost marcat de atacantul spaniol Paco Alcacer. Cu acest gol, Alcacer a scris marți istorie in Bundesliga, acesta fiind zecelea sau gol marcat din postura…

- Aritmetica parlamentara arata ca Opozitia mai are nevoie de peste 50 de voturi pentru a o demite pe Viorica Dancila si echipa ei de ministri. In ultimele doua decenii, doar doua motiuni de cenzura au trecut, ambele initiate de PSD, una chiar impatriva propriului Guvern.

- * Mihaela Buzarnescu a debutat cu o infrangere la mini-Turneul Campioanelor (WTA Elite Trophy) de la Zhuhai (China). Romanca evolueaza in proba de dublu, alaturi de Alicja Rosolska (Polonia), iar in primul duel a cedat in fata cuplului Shuko Aoyama (Japonia)/ Lidzia Marozava (Belarus), scor 3-6; 2-6.…

- Kiki Bertens (27 de ani, 9 WTA) a reusit, luni, o revenire fabuloasa in fata nemtoaicei Angelique Kerber (30 de ani, 2 WTA) si a castigat al doilea meci al Grupei Rosii de la Turneul Campioanelor, scor 1-6, 6-3, 6-4. Dupa primele noua game-uri, olandeza era condusa cu 6-1, 2-0!

- Simona Halep ocupa pentru a 51-a saptamana in cariera sa primul loc in clasamentul WTA. In ciuda absentei de la Turneul Campioanelor, Simona Halep are garantat fotoliul de lider WTA pana la sfarsitul acestui an, cand va ajunge la 60 de saptamani. Simona Halep are un avans de peste 1.500 de…

- ​​Simona Halep a declarat, sambata, intr-o conferința de presa susținuta la Singapore, ca nu se va opera pentru hernia de disc. Liderul mondial a primit trofeul pentru cea mai buna jucatoare a anului 2018, dar nu va participa la Turneul Campioanelor, dupa ce a fost nevoita sa se retraga din cauza problemelor…

- Liviu Ganea (30 de ani) joaca acum pentru Carmen București in Liga a 4-a, dar cariera sa putea fi alta. Acesta a povestit un episod petrecut inainte de a semna cu Dinam, in 2005, cand putea ajunge la Ajx. "Singurul meu regret a fost la 16 ani, cand in loc sa ajung la Dinamo trebuia sa ajung la Ajax.…

- Nicio romanca n-a ramas in turneul de la Beijing pe tabloul de simplu: Mihaela Buzarnescu a fost eliminata la scor sever, dupa cele doua luni de absenta, de catre Aliaksandra Sasnovici. Impreuna cu Monica Niculescu, "Michi" continua la dublu Romania a ramas fara jucatoare pe tabloul de simplu al turneului…