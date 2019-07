Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a vorbit dupa meci, intr-un interviu pentru FANATIK, despre duelul din turul doi impotriva Mihaelei Buzarnescu. Fostul lider mondial considera ca va fi o confruntare dificila și chiar daca este o romanca de cealalta parte a fileului, pe teren nu conteaza și va fi o adversara ca oricare…

- Reprezentanta noastra s-a impus in doua seturi, cu 6-4, 7-5, revenind in actul secund de la 2-5 si salvand o minge de set a jucatoarei aflate pe locul 36 in ierarhia WTA. O ora si 38 de minute a durat partida dintre Halep si Sasnovich, aflate la prima confruntare directa. Simona a avut parte de un meci…

- Ele vor fi adversare in turul al doilea la Wimbledon, dupa ce in runda inaugurala a celui de-al treilea Grand Slam al anului au trecut de Aliaksandra Sasnovich, respectiv Jessica Pegula. Halep a obținut o victorie “muncita” in fața jucatoarei bieloruse, numarul 36 WTA. Ea s-a impus in doua seturi, 6-4,…

- WIMBLEDON 2019 // Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) a avansat in turul secund al turneului de la Wimbledon, dupa o victorie cu emoții reușita in fața bielorusei Aliaksandra Sasnovich (25 de ani, 37 WTA), scor 6-4, 7-5. Halep joaca in turul secund cu Mihaela Buzarnescu (47 WTA), cea care a trecut de Jessica…

- Mihaela Buzarnescu, locul 53 WTA, s-a calificat, luni, in turul doi la Wimbledon, faza in care o va intalni pe Simona Halep.Mihaela Buzarnescu a trecut in runda inaugurala de Jessica Pegula (SUA), locul 72 WTA, scor 6-4, 6-4, dupa o ora si 21 de minute. Citește și: In plin scandal pe…

- Jucatoarele romana de tenis Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) și Mihaela Buzarnescu (31 de ani, 53 WTA) se intalnesc in turul II de la Wimbledon 2019. Meciul se va juca miercuri, la ora ce va fi anunțata ulterior. Cele doua romance se vor intalni in premiera. Halep s-a calificat, luni, in runda a doua…

- Jucatoarele romane de tenis Simona Halep si Mihaela Buzarnescu se vor infrunta in runda a doua a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce Buzarnescu a dispus, luni, de americanca Jessica Pegula cu 6-4, 6-4.

- ​Perechea Mihaela Buzarnescu/Anna-Lena Friedsam a fost eliminata, vineri, în semifinalele probei de dublu de la Eastbourne. Cele doua au fost învinse de dublul Hao-Ching Chan și Latisha Chan (Taiwan), scor 0-6, 4-6.Primul set a fost cedat de-o maniera categorica, scor 6-0, dupa 24 de…