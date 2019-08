Stiri pe aceeasi tema

- Moartea omului de afaceri a fost catalogata drept sinucidere. Dar mai multi oficiali americani au cerut anchete, pentru a vedea cum a fost posibil sa isi puna capat zilelor intr-un penitenciar de maxima securitate, scrie stirileprotv.ro. Episodul vine la doar o zi dupa ce mii de documente, in care apar…

- Avocatul familiei Luizei Melencu, fata de 18 ani despre care Gheorghe Dinca a spus ca a incinerat-o, a oferit, joi seara, la Antena 3, detalii cutremuratoare din dosar. Astfel, Tonel Pop a declarat ca dosarul dispariției Luizei era aproape rezolvat, iar procurorii și polițiștii știau ca Gheorghe…

- Expertul crimonolog Dan Antonescu lanseaza mari semne de intrebare cu privire la raportul INML in cazul Alexandrei Maceșanu. Raportul INML a confirmat ca oasele din butoiul gasit in curtea lui Gheorghe Dinca...

- ”Au fost ridicate mai multe fragmente osoase, mai multe fragmente de dinți, 21 de dinți” a spus Georgian Dragan, purtator de cuvant IGPR, la B1 TV. Un om are 32 de dinți. Unde sunt 11 dinți? Tot aici, potrivit informațiilor transmise in spațiul public, Alexandra avea un dinte plombat, dar…

- Raportul INML a confirmat ca oasele din butoiul gasit in curtea lui Gheorghe Dinca sunt ale Alexandrei Maceșanu. Familia cere și o expertiza internaționala. Dan Antonescu este de parere, potrivit declarațiilor facute la Antena 3, ca singura proba este telefonul Alexandrei catre 112. ”Singura…

- Adriana Saftoiu a vorbit, in direct, la Antena 3 despre cazul de la Caracal și a susținut ca este convinsa ca Gheorghe Dinca nu a acționat singur in cazul de la Caracal, iar cineva incearca sa ne convinga contrariul.

- Mașina cu care Gheorghe Dinca a rapit-o pe Alexandra Maceșanu in luna iulie a fost pe imaginile anchetatorilor care au verificat dispariția Luizei Melencu in luna aprilie, potrivit Antena 3, informația fiind prezenta intr-un raport oficial privind operatiunile derulate in cazul Alexandrei.Luiza…

- Avocatul Gheorghe Piperea a comentat, la Antena 3, cele mai noi informatii aparute in ancheta crimelor din Caracal. Omul spune ca procurorul de caz ar fi interzis polițiștilor sa intre in casa lui Gheorghe Dinca și sa o salveze pe Alexandra pentru ca ar fi stricat probele.