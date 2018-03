Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe a fost nevoita sa suporte o intervenție de indepartare a papiloamelor aparute pe timpul sarcinii. Acesata a postat un mesaj pe pagina sa de facebook in care explica ce s-a intamplat și cum a decurs totul.

- Simona Gherghe s-a operat de urgența, in acest weekend. Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” a fost supusa unei intervenții chirurgicale, la Spitalul Colentina din București. Vedeta a anunțat ca a mers la medic pentru a scapa de un papilom. Acum, Simona se simte foarte bine și susține ca nu iși va…

- Fetița in varsta de 7 ani, cu epilepsie, care a fost trimisa de Spitalul de Urgența "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava la clinica partenera Knapschaftskrankenhaus Ruhr - Epileptology Bochum, din Germania, pentru investigații suplimentare și tratament, nu poate fi tratata chirurgical. ...

- Luana Ibaka, fosta soție a lui Cabral, pare sa fie o femeie extrem de ocupata. Si, in puținul timp liber, abia apuca sa mai manance. Și, normal, nu o face singurica, pentru ca, așa cum e și normal, mancatul este și un act social... Mai exact, reporterii Spynews.ro au surprins-o pe Luana Ibacka, cu un…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a declarat ca problema imunoglobulinei "este rezolvata" si ca exista deja contractul semnat pentru livrarea dozelor, dupa declansarea Mecanismului de Protectie Civila. Prima comanda va veni din Austria, fiind vorba de 10.000 de doze (50 de kilograme),…

- Ministrul Sanatatii a dat asigurari ca exista o comanda ferma pentru dozele de imunoglobulina, contractul este semnat, iar banii 'sunt pregatiti'. 'Deja avem o comanda ferma, avem contractul semnat, avem banii pregatiti', a spus Sorina Pintea. In ceea ce priveste existenta pe ordinea de zi…

- Deși terenul de pe noul "Ion Oblemenco" s-a prezentat pana acum intr-o stare deplorabila, s-a stabilit, in urma unei intruniri de urgența ce a avut loc azi, ca terenul sa nu fie schimbat inaintea amicalului pe care "tricolorii" il vor disputa cu Suedia la Craiova pe 27 martie. Decizia a fost luata astazi,…

- In urma activarii Mecanismului de Protecție Civila pentru imunoglobulina, mai multe state au raspuns Romaniei, printre care Austria, Germania, Marea Britanie, Italia, Finlanda și SUA. Pana in prezent, Ministerul Sanatații a primit o oferta concreta din partea Austriei pentru 10 000 de doze (50 de kg)…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca in maximum doua saptamani vor veni in Romania, din Austria, 10.000 de doze de imunoglobulina, urmand ca alte doua state, SUA si Italia, sa trimita alte o suta de kilograme. "Partial s-a rezolvat (n.r. problema imunoglobulinei). Ceea ce ne-a fost…

- Fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, a cerut, luni, magistraților de la Inalta Curte de Casație și Justiție, prin intermediul unui avocat, incuviințare pentru efectuarea unei expertize medico-legale in Costa Rica. Cererea a fost respinsa de catre instanța suprema.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni ca in maximum doua saptamani vor intra in tara 10.000 doze de imunoglobulina. ‘Problema imunoglobulinelor partial s-a rezolvat, pentru ca noi am activat Mecanismul de protectie civila intr-o situatie de urgenta, iar ceea ce ne-a fost oferit si am cerut…

- Cristian Borcea a trecut printr-o perioada foarte grea in inchisoare, odata cu ratarea calificarii in play-off de catre Dinamo. Desi nu e implicat in vreun fel, din punct de vedere financiar, Borcea ramane cu sufletul alaturi de clubul din Stefan cel Mare. Clubul a ratat prezenta in play-off,…

- Apropiatii vedetei au confirmat faptul ca Doina este internata, scrie click.ro. Ba mai mult, aceasta a lipsit si de la lansarea cartii lui Octavian Ursulescu, din cauza unor probleme. "Doina nu a putut ajunge luni la eveniment, pentru ca este foarte racita, m-a anuntat cu putin timp inainte", a povestit…

- Maia Morgenstern trece prin momente destul de grele. Îndragita actrița a ajuns de urgența la spital chiar de Dragobete, iar diagnosticul pus de medici nu a fost deloc unul îmbucurator.

- Cantareata Alina Eremia a ajuns de urgenta la spital din cauza epuizarii și a avut nevoie de ingrijiri medicale pentru a se pune pe picioare. A filmat 48 de ore pentru un videoclip. In ultima perioada artista și-a imparțit activitatea intre promovari și platourile de filmare, iar aceast lucru a ținut-o…

- Guvernul ar urma sa adopte, in sedinta de joi, o noua Ordonanta de Urgenta, de aceasta data pentru a rezolva problemele din Legea salarizarii legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale, in conditiile in care persoanele aflate in concediu maternal ar putea sa plateasca in prezent contributii…

- Fosta judecatoare Geanina Terceanu a banuit ca va ajunge dupa gratii, așa ca și-a luat toate masurile de precauție sa sufere cat mai puțin la inchisoare. Magistratul care a avut pe mana destinele lui Cristi Borcea și ale fraților Victor și Giovani Becali s-a asigurat ca pedeapsa pe care o executa pentru…

- Miron Cozma, despre condamnarea fraților Becali: ”Au luat atat din cauza judecatoarei!”. In dosarul ”Mita pentru judecatoare”, Ioan Becali a primit o condamnare de 7 ani și 4 luni de inchisoare, iar fratele sau, Victor, a fost condamnat la 5 ani și 8 luni de inchisoare, pentru dare de mita. In schimb,…

- Fosta judecatoare Terceanu a fost condamnata marti la 7 ani de închisoare pentru luare de mita. În acelasi dosar, Victor Becali a fost condamnat la 5 ani si 8 luni, iar Cristi Borcea a fost achitat.

- Fosta partenera de viața a regretatului actor Iurie Darie are probleme de sanatate. Actrița Anca Pandrea a ajuns de urgența la spital vineri, 9 februarie. Aceasta a contactat același virus gripal care a provocat moartea a 16 persoane in Romania, in ultima vreme. Actrita este internata la Spitalul…

- Clipe de panica pentru Marina Dina! Fosta asistenta TV a ajuns de urgenta cu medicii la spital. Vedeta si-a anuntat prietenii de pe retelele de socializare ca trece printr-o situatie neasteptata.

- Una dintre cele mai controversate concurente ce s-au facut remarcate in show-ul matrimonial „Mireasa pentru fiul meu” traverseaza o perioada de-a dreptul dificila. Si asta pentru ca, de ceva vreme tanara se confrunta cu grave probleme de sanatate, iar, acum, dupa ce i-au dat un verdict alarmant medicii…

- Anda Adam a ajuns joi, acasa, dupa cateva saptamani bune petrecute la Exatlon. Cantareata a fost adusa in scaun cu rotile, pentru ca din cauza accidentarii la genunchi, se deplaseaza mai greu. Miercuri a fost bagata de urgenta in operatie. "A trecut momentul dificil, operatia a fost…

- Irina Loghin da asigurari ca se simte bine acum dupa ce a consultat de urgenta un medic, informeaza Romania TV. Ea era ingrijorata ca ar fi putut lua un virus care a ucis multi oameni in America. Citeste si Cetatean saudit, arestat in SUA in legatura cu atentatele teroriste din 2001 "Nu…

- De cand si-a dat demisia de la Digi 24, frumoasa ex-stirista Laura Teodoru (37 ani) este foarte fericita si ii merge extraordinar de bine, am putea spune. Conduce un bolid Porsche in valoare de 100.000 de euro, iar apartamentul din nordul Capitalei a fost inlocuit cu o frumoasa vila in Baneasa, intr-o…

- Mirabela Dauer a fost operata de urgența, din cauza unor probeme la rinichi. Pentru ca situația s-a agravat, medicii i-au extirpat unul dintre rinichi. Raoul, cel care colaboreaza de ani buni cu artista a vorbit despre starea de sanatate a acesteia.In urma unor analize, Mirabela Dauer a descoperit…

- Artista a ajuns la spital cu grave probleme renale, in urma carora a fost supusa unei intervenții chirurgicale. In urma unor analize, Mirabela Dauer a descoperit ca are o formatiune cancerigena incipienta la nivelul unui rinichi. Pentru a elimina orice problema, a fost extirpat rinichiul respectiv.…

- Mirabela Dauer a fost operata de urgența, dupa ce in urma unei analize a descoperit ca are o formatiune cancerigena incipienta la nivelul unui rinichi. „Despre Mirabela Dauer stiu de la...

- Astazi, 24 ianuarie, se implinesc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza – Mica Unire, cum a ramas evenimentul din 1859 consemnat in istorie. Pe 24 ianuarie 1859, unionistul Alexandru Ioan Cuza este ales domn al Țarii Romanești de catre deputații din Adunarea…

- Elena Gheorghe s-a filmat in cabinetul medicului, unde avea programare ca sa isi trateze unele probleme medicale. De pe scaunul din salon, talentata artista a dezvaluit care e cea mai mare teama atunci cand este acolo. Cand au auzit motivul, multi dintre prietenii virtuali s-au regasit in situatia ei.

- Fiica Mihaelei Borcea și-a aniversat ziua numelui. Fosta soție a lui Cristi Borcea a postat pe contul de socializare un colaj cu imagini in care apare alaturi de cele mai importante persoane din viața ei. Miercuri, 17 februarie, a fost ziua Sfantului Anton iar Mihaela Borcea si-a sarbatorit fiica.…

- Fosta soție a lui Cristi Borcea, Mihaela Borcea, are o fata din mariajul cu acesta, care este foarte frumoasa. Mihaela Borcea, care are o noua relație amoroasa , este mama a trei copii din mariajul pe care l-a avut cu omul de afaceri Cristi Borcea. Pe fiica ei din aceasta casnicie o cheama melissa Antonia,…

- "Am vazut știrile aparute despre pretinsa mea fuga din țara. Intr-adevar nu ma aflu in țara, lucru pe care l-am adus la cunoștința instanței, dar țin sa precizez ca nu se pune problema sa fi fugit din țara, așa cum nu se pune problema sa ma gandesc sa fug in viitor. Ma confrunt cu o situație personala,…

- Mihaela Borcea s-a afișat in public alaturi de Sorin Rap, cel care ii este angajat ca om de incredere și șofer. Totuși, in week-end-ul trecut, prima fosta soție a lui Cristi Borcea a renunțat sa mai ascunda idila sa cu tanarul sau colaborator. La o petrecere, cei doi aproape ca au fost decretați…

- Larisa Dragulescu s-a logodit cu barbatul alaturi de care vrea sa-si refaca viata. Larisa Dragulescu, aproape GOALA intr-o revista pentru barbati FOTO Iubitul ei a cerut-o de sotie in Austria, iar ea a spus un "Da!" foarte hotarat. Extrem de emoționata, Larisa Dragulescu a postat imagini…

- Larisa Dragulescu i-a refacut viata, iar acum este indragostita pana peste cap si este mai hotarata ca niciodata sa aseze la casa ei. Recent, ea a fost ceruta de nevasta de barbatul bratele caruia si-a gasit alinarea.

- La scurt timp dupa ce s-a casatorit, Sorina Docuz, ex-nevasta primarului Robert Negoita, a fost ”prinsa” intr-o telenovela. Fabulosul Madalin de la Giurgiu a facut luna de miere in Bali ”la pachet” cu proaspata sotie si... fosta partenera de viata. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta,…

- Un barbat din Marea Britanie a recunoscut ca si-a strangulat fiica si apoi a încercat sa îsi ucida si fosta sotie. Richard Kray a omorât-o pe fiica sa Olivia în vârsta de 19 ani, prin strangulare, si a încercat sa o omoare prin aceeasi metoda pe fosta sa…

- George Becali, finanțatorul FCSB-ului, a ajuns azi de urgența la Craiova cu un avion privat pentru a oferi declarații intr-un vechi proces in care e martor. Latifundiarul a venit la Craiova pentru a da declarații, in calitate de martor, intr-un proces ce vizeaza transferul lui Mihai Costea la FCSB…

- Un barbat din Cluj a a anuntat prin apel de urgenta 112 ca isi omorara sotia. S-a intamplat sambata dimineața, in jurul orei 9,30. Politistii s-au deplasat de urgenta la fața locului, la un bloc de locuinte din centrul Clujului. Aici insa, barbatul a refuzat sa deschida usa de acces si vorbeasca cu…

- Momente de panica pentru Madalina Ghenea. Frumoasa romanca a ajuns de urgenta la spital dupa ce a cazut pe scari si s-a lovit puternic la spate. Madalina a avut parte de o noapte cumplita și spera ca nu va avea nevoie de operație, pentru ca starea ei sa se imbunatațeasca. Superba satena si-a alarmat…

- Mihaela Borcea a gasit leacul pentru a avea energia necesara pentru a doua zi. Mihaela Borcea s-a confruntat in ultimii ani cu mai multe probleme de sanatate. Totul a inceput in 2011, atunci cand a fost la un pas de moarte, in urma unei intoxicații cu mercur. Vedeta a urmat fel de fel de tratamente…

- Vedeta are grija mai mult ca oricand de sanatatea sa. Mihaela Borcea a gasit leacul pentru a avea energia necesara pentru a doua zi. Mihaela Borcea s-a confruntat in ultimii ani cu mai multe probleme de sanatate. Totul a inceput in 2011, atunci cand a fost la un pas de moarte, in urma unei intoxicații…

- Adam Nemec iși petrece ultimele zile de vacanța alaturi de iubita sa, in Austria, la Tirol. A profitat de moment și a cerut-o de nevasta pe Zuzana Kollarova, Miss Univers Slovacia 2016. Imediat a postat mai multe imagini pe Instagram și a primit și felicitarile de rigoare din partea colegilor. Cel mai…

- Toata lumea il cunoaște pe petre Roman, care i-a fost soț Mioarei Roman, insa inainte acestuia, vedeta a mai fost maritata o data cu un barbat cu care o are pe Catinca. Mioara Roman a format o familie ani de zile cu fostul premier al Romaniei Petre Roman , cu care are o fata, pe Oana Roman. A fost parasita…

- Ramași fara Paul Anton, vandut in Rusia, la Anji, dinamoviștii vor trebui sa stabileasca in pauza competiționala cine va fi noul capitan al echipei, o mai veche problema in "Ștefan cel Mare". Pe langa faptul ca echipa a ramas fara cel mai bun marcator, Miriuța trebuie sa gaseasca acum și noul lider…

- Problema pe care autospeciala Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta a intampinat-o vineri seara, cand nu s-a putut deplasa pana in apropierea unui incendiu din cauza masinilor parcate aiurea, a pus la treaba alte forte ale Ministerului Afacerilor Interne.