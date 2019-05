Mihaela Blic: „Micul dejun e un moft” Medicul nutriționist Mihaela Bilic susține ca oamenii ar trebui sa renunțe la cele trei mese și sa manance doar o data pe zi. De asemenea, ea pledeaza pentru revenirea la carnea de porc și mancarurile gatite acasa. Aceasta a declarat ca micul dejun este doar un moft și ar trebui inlocuit cu o cafea sau un cappuccino. „(…) un cappucino, cafeaua cu lapte tine de foame trei ore. Dar eu stau si ma gandesc, nu mai departe de copilaria mea, eu nu-mi amintesc ca bunica mea sa fi plecat la sapa, sculata la cinci dimineata si sa manance, dar stiu ca luau ceva sau trimiteau femeia cu mancare la camp, dar… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

