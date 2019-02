Migrație: Orban, avertisment pentru oameni de afaceri Migratia va schimba complet peisajul lumii in care traim si tot ce se va intampla in 2050 si ulterior va fi o consecinta a ceea ce se intampla acum, a declarat miercuri premierul ungar Viktor Orban, in cadrul unei conferinte organizate la Camera de comert si industrie a Ungariei, informeaza MTI. Cei care nu reusesc sa-si ia de pe acum masuri de aparare nu vor mai avea posibilitatea sa o faca in 2050-2060, a subliniat Orban. 'Cand vorbim despre efectele migratiei asupra Europei, vorbim despre copiii si nepotii nostri si despre securitatea lor', a adaugat premierul ungar. 'Succesele dv.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

