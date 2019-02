Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de coșmar in ziua de Craciun. Un microbuz, in care se aflau 18 persoane, s-a rasturnat, marți, in apropierea localitații Dumbraveni din județul Suceava. O femeie a fost ranita și a fost transportata pentru ingrijiri la Spitalul Județean Suceava, a precizat purtatorul de cuvant al ISU Suceava,…

- Premierul Viorica Dancila a gafat din nou, intr-un interviu acordat Romania TV. Ea a vorbit despre relatia cu presedintele Klaus Iohannis si despre faptul ca acesta este un om care nu accepta consensul, adaugand: „Cred ca caracterizarea cea mai buna ne-o face romanii”. Astfel, premierul a reusit, intr-o…

- Mai mult de 12.000 de britanici sufera atacturi de cord anual pentru ca nu-și iau statinele, conform Dailymail. Pastilele zilnice, care scad nivelul de colesterol, salveaza mii de vieți anual, iar milioane de...

- Zeci de mii de oameni au participat la evenimentele de la Alba Iulia Zeci de mii de oameni au participat la evenimentele de Centenar de la Alba Iulia, 1 decembrie 2018. Foto: Carmen Vulcan Întreaga atentie s-a mutat, dupa - amiaza, catre Alba Iulia, unde presedintele Klaus Iohannis a inaugurat…

- In data de 30 noiembrie 2018 (Sfantul Andrei -sarbatoare legala), in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu se va lucra dupa urmatorul program: In cadrul Ambulatoriului de Specialitate (Policlinica): - vineri 30 noiembrie 2018 - inchis; - activitatea se va relua luni 3 decembrie, dupa…

- Presedintele Frantei Emmanuel Macron a afirmat, intr-o declaratie comuna de presa cu Klaus Iohannis, ca Presedintia Consiliului UE care urmeaza sa fie preluata de Romania la 1 ianuarie 2019, va fi marcata de "mize mari", cum ar fi migratia, Brexit si foaia de parcurs pentru viitorul Europei, informeaza…

- Astrele nu sunt de partea celor mai importanți oameni politici din România. Asta reiese din harțile astrale realizate de astrologul Cristina Demetrescu pentru primii trei oameni în stat: președintele Klaus Iohannis, liderul PSD Liviu Dragnea și președintele

- "O America și mai divizata. Acesta este rezultatul alegerilor pentru Camera Reprezentanților, o treime din Senat și 35 de competiții pentru funcția de guvernator. Democrații caștiga Camera Reprezentanților, limitand in mod dramatic puterea președintelui Trump. Republicanii pastreaza controlul Senatului.…