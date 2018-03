Migrarea forţei de muncă şi legislaţia stufoasă, principalele probleme în afaceri Business Day a luat startul la Iasi, pentru a sasea oara, ieri dimineata, in sala mare a Primariei, unde a avut loc conferinta de deschidere a evenimentului. Grupul tinta al acestui eveniment cu traditie este format din antreprenori lansati pe piata si oameni cu idei de afaceri, dar care inca nu le-au dezvoltat. S-au trecut in revista si o serie de probleme cu care se confrunta antreprenoriatul din judetul Iasi dar si din regiunea Moldovei. „Cred ca Iasul, daca continua & (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania figureaza in topul regiunilor cu cele mai mari scaderi a gradului de ocupare a forței de munca din Uniunea Europeana, fiind vizate locurile de munca ocupate din Oltenia și Moldova. De cealalta parte, cea mai mare creștere a ocuparii forței de munca a fost in Polonia (+4,8 la suta) și Spania…

- Iasul a fost cuprins de un nou episod de iarna, chiar daca este trecut bine de jumatatea lui martie. Peisajul este unul de vis, chiar daca se circula greu atat cu masina sau cu mijloacele de transport in comun, cat si pe jos.

- Bulgaria si Romania au inregistrat in 2017 cele mai scazute costuri orare ale fortei de munca din Uniunea Europeana, cele mai ridicate fiind in Luxemburg, Danemarca si Belgia, potrivit datelor publicate joi de biroul european de statistica, Eurostat, citat de News.ro.

- ITM Teleorman atrage atentia: nu se mai percep comisioane pentru plasarea fortei de munca in strainatate in Economie / Activitatea de plasare forța de munca in strainatate poate fi desfasurata de un agent de plasare a fortei de munca persoana juridica, potrivit normelor legale in vigoare. Incepand…

- Un nou cutremur apare in politica ieseana • Decizia respectiva va schimba lucrurile in totalitate la varful Primariei municipiului Iasi • Primarul Mihai Chirica va ramane in scurt timp fara omul sau de incredere din Palatul Roznovanu • Actualul viceprimar al municipiului Iasi isi va pierde mandatul…

- Nu, nu e o greseala in titlu : odata cu plantarea lui Marius Ostaficiuc in fruntea organizatiei municipale Iasi, pesedistii bahluiezi confirma ca sint o turma mare, numeric, dar redusa mental. Iar a da vina pe calibrul redus al actualului sef judetean, Maricel Popa, e doar o scuza ieftina, din categoria…

- In anul 2018, pana la aceasta data, s-au inscris la cursuri 263 de cursanti, care au solicitat calificarea in sase meserii: tractoristi, apicultori, legumicultori, lucratori cultura plantelor, lucratori cresterea animalelor, pomicultori. Comparativ cu anul trecut, cand in tot anul au facut cursuri de…

- Forta de munca si fiscalitatea sunt principalele probleme ridicate de oamenii de afaceri romani, a afirmat sambata, la Pitesti, vicepresedintele PNL Florin Citu, presedinte al Comisiei economice din Senat, dupa o intalnire cu oamenii de afaceri argeseni.

- Vicepresedintele PNL Florin Citu, presedinte al Comisiei economice din Senat, a afirmat sambata, la Pitesti, ca forta de munca si fiscalitatea sunt principalele probleme ridicate de oamenii de afaceri romani. "Forta de munca si fiscalitatea sunt cele doua probleme care vad ca vin cel mai…

- Marile firme si-au schimbat strategiile anul acesta si prefera sa angajeze tineri, proaspat absolventi, pe care sa-i scoleasca in cadrul unor traininguri, apoi sa-i angajeze in echipa pe noile posturi. In aceasta directie, unii dezvolta proiecte in care implica direct studenti, indiferent de anul de…

- Romania are inca multe regiuni neexploatate turistic, iar nevalorificarea potentialului, lipsa fortei de munca si a investitiilor sunt principalele probleme care fac ca industria turistica sa aiba un ritm de crestere destul de lent, de circa 10% anual, a declarat Traian Badulescu, consultant turistic.

- – despre oglinzile care nu ne plac – Zilele trecute, cu ocazia unei conferinte publice tinute la Iasi, Alina Mungiu, cunoscuta analista politica originara din ” capitala Moldovei ” , a dat un interviu care a stirnit multe valuri. Si multa & sfinta minie intelectuala. Si civica. Am mai spus / scris :…

- "Consiliul Local, ca unic actionar al Companiei de Transport Public, a fost "tras pe sfoara" de catre conducerea societatii. In bugetul companiei pentru anul 2018 nu era prevazuta, explicit, suma de bani pentru achizitia acestor autobuze second-hand. Vedem ipocrizia primarului Chirica. Daca anul trecut…

- In cadrul lansarii Anului Centenar la Palatul Culturii din Iași, primarul capitalei Moldovei, Mihai Chirica, a facut o declarație surprinzatoare cu privire la Proiectul de Țara al Romaniei care va fi lansat in anul 2018.

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a participat, sambata, la o sesiune de consultari publice cu reprezentanti ai autoritatilor publice sucevene, precum si cu factori interesati din domeniul privat, cu responsabilitati in domeniul gestionarii fondului forestier, in vederea evaluarii ...

- In ultimul deceniu, sectorul IT si cel de servicii de tip BPO/SSC au constituit principalul motor al cererii de spatii de birouri din Capitala si al ocuparii fortei de munca, iar in primele noua luni din 2017, au contribuit, de asemenea, cu 1,3 puncte procentuale, la rata de crestere a PIB-ului (de…

- Zona Bucuresti-Ilfov (Bucuresti plus judetul Ilfov) avea la sfarsitul anului 2016 un stoc al investitiilor straine atrase de aproape 40 de miliarde de euro, adica 60- din cele 66 de miliarde de euro investitii straine directe inregistrate la acea data. Spre comparatie, in primii 27 de ani dupa Revolutie,…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, potrivit datelor furnizate de agentii economici, sunt inregistrate 31.680 locuri de munca, in data de 21 februarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 10.000, Prahova – 2.477, Timis – 1.790, Sibiu…

- Combaterea muncii nedeclarate reprezinta unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii ITM Alba, motiv pentru care, la nivel national precum si in plan teritorial, s-a decis organizarea unei ” Divizii de control munca nedeclarata”, formata din inspectori de munca cu experienta in domeniul relatiilor…

- Ca judetul Iasi este „fruncea" Moldovei si, implicit, a Regiunii de Nord-Est, aceasta nu e nicio noutate. Ca aceasta regiune e cea mai saraca din tara si a treia din Uniunea Europeana (dupa doua regiuni din nordul Bulgariei) e iarasi un lucru binecunoscut. Cu tot ritmul sustinut de dezvoltare, atat…

- Principalele abateri constatate de Curtea de Conturi in urma auditului derulat in 2016 la Ministerul Economiei, infiintat in baza OUG nr. 1/2017, prin reorganizarea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, au vizat modul de utilizare a subventiilor primite pentru programe…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis continua programul de informare a firmelor privind modificarile legislative, organizand un curs cu cei de la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca a Județului Timiș. Actiunea are loc in data de 23 februarie, cu incepere de…

- In prezent legea prevede ca "persoanele apte de munca, ce nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati, se iau in considerare la stabilirea numarului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai daca fac dovada faptului ca sunt in evidenta agentiei teritoriale…

- Cate 32.000 de euro pentru finanțarea a 43 de planuri de afaceri. 36 de luni și o valoare totala de 10.389.546,37 lei. Este proiectul SUCCES+, derulat de Camera de Comerț și Industrie Neamț, in parteneriat cu Innova Project Consulting, și finanțat prin POCU 2014-2020, axa corespunzatoare obiectivului…

- Tratativele de marti intre CDU, aliatul sau bavarez Uniunea Crestin-Sociala (CSU) si SPD sunt prevazute sa inceapa la ora locala 10:00 (09:00 GMT). Negociatorii conservatori si social-democrati au reusit sa ajunga duminica la un acord asupra mai multor domenii, printre care locuintele,…

- Firmele din Timis vor beneficia, in aceasta luna, de un nou seminar de informare. CCIAT pregateste de aceasta data o intalnire cu reprezentantii Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca a Județului Timiș.

- Pro Infrastructura acuza conducerea CNAIR ca prin decizia de a rezilia contractul, in loc sa-l reactiveze, "condamna regiunea Moldovei la subdezvoltare si izolare economica" si cere noului Ministru al Transporturilor, Lucian Sova, sa demita directorii de Drumuri "pentru incompetenta, rea-vointa, manipulare…

- Criza de pe piata fortei de munca se va amplifica in acest an, iar firmele vor duce un adevarat razboi pentru racolarea de angajati, estimeaza oamenii de afaceri si specialistii chestionati de companiile Train Your Brain si Frames Media Network. 72% dintre cei peste 150 de oameni de afaceri chestionati…

- Vestea inceperii unui proces de infratire menit sa consolideze si mai mult relatiile romano-americane ar trebui sa incurajeze firmele romanesti sa participe la misiunea din martie si sa valorifice oportunitatile si deschiderile puse la dispozitie. Semnarea acordului bilateral este considerat un pas…

- CCIA Timiș continua programul de informare si instruire a firmelor cu privire la reglementari europene și nationale debuteaza cu un seminar privind relatiile de munca dintre angajati si angajatori și sanatatea si securitatea salariatilor. Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timiș in colaborare…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a prezentat alaltaieri, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, situatia scolilor din Romania care au grupurile sanitare amenajate in curtile unitatilor din invatamant, judetul Iasi aflandu-se pe pozitiile fruntase in acest „top". Astfel, cele mai multe astfel de unitati…

- – Ii invit pe tinerii din Alba sa aplice! Situatia implementarii programului Start-up Nation este in graficul stabilit initial prin procedura de implementare, neexistand intarzieri, personalul agentiilor si al institutiilor de credit partenere fiind implicat in rezolvarea tuturor deconturilor depuse.…

- Ziua de 24 ianuarie 1859 reprezinta una dintre cele mai importante date din istoria Romaniei, aceasta fiind ziua in care, prin Alexandru Ioan Cuza s-a realizat Unirea Principatelor Romane, prin alegerea sa ca domnitor și al Moldovei și al Tarii Romanești. De atunci, Iașul devine pentru o zi capitala…

- Daca la sfarșit de saptamana drumarii au avut de lucru cu ninsorile din zona de munte a Moldovei, conform avertizarilor meteorologice, incepand cu dimineața de luni, 22 ianuarie 2018, frontul atmosferic se muta spre sudul regiunii, unde se așteapta intensificari ale vantului și ninsori viscolite. Pe…

- UPDATE 18.50: Numarul manifestantilor creste continuu. Sunt 7-800 de oameni care infrunta frigul patrunzator scandand in Piata Unirii impotriva "ciumei rosii". Peste 300 de oameni s-au strans pana la 18.30 in Piata Unirii. Protestatarii striga "Legi pentru toti, nu pentru hoti!" si alte sliganuri consacrate…

- Zapada acumulata pe strazi peste noapte a fost indepartata cu utilajele Primariei, insa pe trotuare nu s-a actionat, iar pietonii au intampinat dificultati mai ales la traversarea strazilor si la coborarea sau urcarea in mijloacele de transport in comun. Peste 20 de centimetri a avut stratul de zapada…

- Poate nu stiati, dar Dragnea nici macar nu a trecut prin Iasi saptamana trecuta, in timpul turneului prin tara in care a colectat sprijin politic in partid, desi a vizitat atat judetele de la sud de noi cat si pe cele de la nord si vest, unde a mers impreuna cu ministrul cel mai banos din Guvern si…

- SsangYong a deschis la sfarsitul unului trecut doua noi centre de comercializare și service in zona Moldovei. Astfel, la Iași și la Vaslui s-au deschis noi centre SsangYong, marind numarul de dealeri. Urmeaza, in curand, inca un centrul la București. La Vaslui, noua locație aparține binecunoscutului…

- Politistii si procurorii au inceput cercetari in rem pentru abuz in serviciu, dupa ce primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a emis o dispozitie prin care se extinde sistemul de parcare cu plata din oras. Cercetarile au fost incepute in urma unei sesizari a unui om de afaceri, care sustine ca,…

- Mai mulți lideri ai PSD cer, incepand de vineri seara, devansarea urgenta a Comitetului Executiv (CEx) al partidului pentru inceputul saptamanii viitoare, luni sau marți, in condițiile in care acesta era programat sa aiba loc intre 28 și 31 ianuarie, la Iași. Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui…

- ”Houston, avem o misiune!” Formularea este parte a unei replici a celebrului film artistic ”Apollo 13”, ce a acoperit ca subiect a treia misiune umana a NASA dezvoltata cu intenția de a aseleniza. Se intampla in aprilie 1970, iar in zilele noastre, o noua misiune, de aceasta data, de afaceri și cu puternica…

- Uniunea Europeana ar putea trata unele reglementari financiare britanice ca fiind echivalente cu legislatia UE, dupa Brexit, dar nu va acorda companiilor din industria financiara ”un pasaport general” pentru a face afaceri pe piata unica, a afirmat marti negociatorul sef pentru Brexit al blocului…

- Fiind astazi in Poiana am profitat de ocazie sa inspectez noua parcare din Poiana Mica, deoarece am urmarit multe discutii si nemultumiri despre acest proiect al Primariei. In primul rand am observat ca nu prea erau masini in parcare, fiind peste 400 de locuri libere, intr-o duminica unde ar trebui…

- Meteorologii au emis, vineri seara, atentionari cod galben de ceata, valabile pentru opt judete, sapte fiind din zona Moldovei.Se afla sub cod galben de ceata judetele Vrancea, Iasi, Botosani, Neamt, Bacau, Vaslui, Galati. Atentionarile sunt valabile pana la ora 23 si se manifesta inclusiv…

- La inceput de an, 150 locuri de munca sezoniere in domeniul agricol sunt disponibile in Spania, prin intermediul Retelei EURES Romania. Grupul de firme Queralt (Fruits Queralt) din provincia Lleida este format din mai multe ferme al caror obiect de activitate este producerea si comercializeaza fructelor.…

- Grupul de initiativa civica "Impreuna pentru A8" organizeaza o intalnire de lucru cu tema: ECHITATE PENTRU MOLDOVA. CONSTRUIREA AUTOSTRAZII UNGHENI – IASI – TARGU MURES, OBIECTIV STRATEGIC NATIONAL. Intalnirea va avea loc in ziua de vineri, 12 ianuarie 2018, ora 11:00, la Iasi, Hotel Unirea, si va fi…

- Anul 2018 a inceput cu intrarea in vigoare a unor modificari legislative care afecteaza cea mai mare parte a populatiei, dar si mediul de afaceri, cele mai importante schimbari vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, cresterea salariului minim brut pe economie…

- Guvernul a stabilit, joi, printr-o hotarare, ca 7.000 de lucratori straini sa fie nou admisi pe piata fortei de munca din Romania, in 2018, in baza avizelor de angajare sau detasare. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu 1.500…