Președintele american Donald Trump a declarat ca migranții care nu sunt mulțumiți de condițiile din centrele de detenție din SUA ar trebui sa ramana in țara lor natala, in contextul unui nou val de critici in ceea ce privește modul in care președintele gestioneaza criza migranților, conform Reuters, scrie Mediafax.

„Daca imigranții ilegali nu sunt mulțumiți de condițiile din centrele de detenție rapid-construite, doar spuneți-le sa nu vina. Toata problema s-ar rezolva!”, a declarat Donald Trump prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter.

Accident MORTAL pe autostrada București-Pitești:…