- Sute de migranti din America Centrala si-au reluat sambata marsul prin Mexic, catre frontiera Statelor Unite, relateaza Reuters preluat de agerpres.Vezi și: Firea spune care este planul lui Dragnea: Vrea sa dea OUG sa desființeze Bucureștiul. Cele 6 sectoare vor deveni orașe In…

- Sute de migranti din America Centrala si-au reluat sambata marsul prin Mexic, catre frontiera Statelor Unite, relateaza Reuters. In SUA, presedintele Donald Trump a suspendat practic, vineri, acordarea de azil celor care intra ilegal pe teritoriul american. Ordinul a intrat in vigoare sambata: cei care…

- Mii de persoane din America Centrala care participa la caravanele cu migranti ce se indreapta catre SUA au cerut azil in Mexic, au indicat marti autoritatile mexicane, citate de agentia dpa, informeaza AGERPRES . Pana in prezent, 3.230 de cereri de azil au fost depuse, potrivit unui comunicat al secretariatului…

- Primii migranti care fac parte dintr-o caravana care calatoreste prin Mexic pentru a ajunge in Statele Unite au ajuns in capitala tarii, Ciudad de Mexico.In jur de 450 de persoane, majoritatea fiind barbati, au primit adapost temporar pe un stadion.

- A doua caravana de migranti, in majoritate hondurieni, care se indreapta spre SUA, a plecat sambata in directia localitatii Isla, in statul american Veracruz, dupa ce autoritatile locale au refuzat sa-i transporte pe migranti pana la Ciudad de Mexico, relateaza AFP. Migrantii, plecati in cursul…

- Caravana migrantilor din America Centrala, aflata in drum catre Statele Unite, a facut o pauza in localitatea Tapanatepec, in statul Oaxaca, iar ciocniri au avut loc pe podul de la frontiera intre Guatemala si Mexic, unde politisti au oprit intrarea a peste 1.000 de oameni din Honduras, relateaza…

- Mexicul a oferit acte de identitate temporare si locuri de munca migrantilor care s-au inregistrat pentru azil, continuand eforturile de a opri avansul caravanei de migranti catre SUA, scrie The Guardian preluat de news.ro.Donald Trump a amenintat ca va inchide granita cu Mexicul si va opri…

- Emigranții au ajuns in numar mare la granița și au fost așteptați de autoritațile mexicane care au folosit spray cu piper pentru a-i ține departe de gardurile de sarma instalate pe podul care leaga Mexicul de Guatemala. Un grup de 50 persoane au reușit sa se strecoare pe langa autoritați și sa treaca…