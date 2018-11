Sute de migranti din America Centrala si-au reluat sambata marsul prin Mexic, catre frontiera Statelor Unite, relateaza Reuters. In SUA, presedintele Donald Trump a suspendat practic, vineri, acordarea de azil celor care intra ilegal pe teritoriul american. Ordinul a intrat in vigoare sambata: cei care solicita azil trebuie sa se prezinte doar in punctele de intrare desemnate si sa respecte alte restrictii, publicate joi. "Nu conteaza ce reguli impune guvernul, nu ne putem intoarce in tarile noastre. Am un glont in brat si altul in umar. Daca ma intorc acasa, mai bine duc un sicriu", a declarat…