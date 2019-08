Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror italian a ordonat marti debarcarea acestor migranti avand in vedere situatia tensionata de la bord si punerea sub sechestru a navei organizatiei umanitare spaniole cu acelasi nume. La bordul Open Arms s-au aflat 147 de migranti cand a ajuns joi in apropiere de Lampedusa si peste…

- Justitia italiana a ordonat marti debarcarea in Lampedusa, Sicilia, a migrantilor aflati pe Open Arms si punerea sub sechestru a acestei nave spaniole, au anuntat surse judiciare, informeaza AGERPRES.Citește și: Șeful INML face anunțul! Rezultatele au fost doar preliminare, continuam expertizele…

- O nava militara spaniola va pleca marti catre insula italiana Lampedusa pentru a prelua migrantii de pe nava ONG-ului spaniol Open Arms, care vor fi transferati pe insula Mallorca, a anuntat guvernul de la Madrid, potrivit AGERPRES.Citește și: Șeful INML face anunțul! Rezultatele au fost doar…

- Zece migranti s-au aruncat marti in apa de pe nava umanitara spaniola Open Arms, incercand sa ajunga inot pe insula italiana Lampedusa, aflata la mica distanta, in timp ce guvernul de la Madrid se pregateste sa propuna o noua solutie pentru rezolvarea acestei 'urgente umanitare', transmit AFP si…

- Ministrul de interne italian, Matteo Salvini a anuntat ca va autoriza debarcarea minorilor aflați pe nava ONG-ului spaniol Proactiva Open Arms, ancorata in largul insulei Lampedusa. Intr-o scrisoare...

- Șase state membre ale UE - printre care și Romania - și-au exprimat dorința de a primi o parte din migranții aflați la bordul navei umanitare Open Arms, blocata in largul insulei italiene Lampedusa. Cel puțin așa afirma premierul italian Giuseppe Conte.

- ONG spaniol a publicat imagini in care poate fi vazut actorul si activistul american, casatorit cu femeia de afaceri spaniola Alejandra Silva, aducand mancare si provizii pe nava umanitara. Starul american a adus pachete cu mancare, apa si fructe migrantilor salvati din apele marii si echipajului…

- O nava a unei organizatii caritabile italiene a dus la tarm peste 40 de migranti pe insula Lampedusa sambata, ignorand ordinul autoritatilor de a nu proceda astfel si fortand o noua ciocnire cu ministrul de interne Matteo Salvini, relateaza dpa.