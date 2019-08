Migranţii de la bordul Open Arms au ajuns pe continent Un procuror italian a ordonat marti debarcarea acestor migranti avand in vedere situatia tensionata de la bord si punerea sub sechestru a navei organizatiei umanitare spaniole cu acelasi nume. La bordul Open Arms s-au aflat 147 de migranti cand a ajuns joi in apropiere de Lampedusa si peste 80 dupa evacuarea spre insula a mai multor persoane care au sari in apa marti si a catorva zeci de minori sau bolnavi in ultimele zile. Stationati incepand de joi la cateva sute de metri de insula Lampedusa, acestor migranti li s-a refuzat accesul pe insula de catre autoritatile italiene, desi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

