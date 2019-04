Migranţii cubanezi, la graniţa cu Statele Unite. Sunt peste o mie de persoane ''Cubanezii au inceput sa soseasca luni in numar de aproximativ 260 de persoane, marti s-au inregistrat 252 de persoane, miercuri 350 si joi au fost inregistrati 130 de migranti cubanezi. Un alt grup asteapta sa fie inregistrat'', a declarat Enrique Valenzuela, coordonator al unui organism care ii gestioneaza pe migranti in statul Chihuahua, unde se afla orasul Ciudad Juarez.



Multi dintre acesti cubanezi care intentioneaza sa solicite azil in Statele Unite au venit cu familiile.



In paralel, in sudul extrem al Mexicului, circa 5.000 de migranti cu diferite cetatenii au format… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

