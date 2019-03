Administratia Donald Trump a suprimat o serie de ajutoare financiare acordate tarilor din America Centrala acuzate de presedintele american ca nu fac "nimic" pentru a impiedica migrantii sa ajunga in Statele Unite, a anuntat sambata Departamentul de Stat al SUA, relateaza AFP.



"La solicitarea secretarului de stat" Mike Pompeo, "am pus in aplicare decizia presedintelui si intrerupem programele de asistenta pentru Triunghiul de Nord pentru anii fiscali 2017 si 2018", a declarat un purtator de cuvant al diplomatiei americane.



Anul fiscal 2018 s-a incheiat in toamna si Departamentul…