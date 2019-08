Stiri pe aceeasi tema

- Este cazul celor 147 de migranți (intre care aproape 30 minori) imbarcați pe nava umanitara a ONG-ului spaniol Procativa Open Arms, aflați de 13 zile in largul insulei italiene Lampedusa, epuizați și extrem de stresați. La ordinul ministrului italian de Interne, Matteo Salvini (liderul extremei drepte…

- Un grup de 41 de migranti salvati de nava Alex au debarcat in portul italian Lampedusa, la o zi dupa ce capitanul navei a ignorat decizia guvernului italian de a interzice accesul navelor cu migranti in porturile italiene, relateaza BBC potrivit news.ro.In ciuda avertizarilor, nava Alex a ajuns…

- ”Am hotarat sa intru in portul Lampedusa. Stiu ce risc, dar cei 42 de naufragiati de la bord sunt epuizati. Ii duc la loc sigur”, a anuntat pe Twitter tanara femeie capitan a navei germane, Carola Rackete, lansand astfel o confruntare cu Matteo Salvini, ministrul italian de Interne, de extrema dreapta.

- Salvini, care este de asemenea ministru de interne si lider al Ligii (extrema dreapta), a semnat joi un decret prin care ordona fortelor de ordine italiene sa ia toate masurile necesare pentru a impiedica intrarea sau tranzitul acestei nave, Sea-Watch 3, in apele teritoriale italiene.Matteo…