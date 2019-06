Migranţi salvaţi în largul coastelor malteze Din grup fac parte doi copii si o femeie insarcinata, care a fost dusa la spital, a anuntat postul TVM. Migrantii au debarcat la ora locala 06.45 (04.45 GMT). Sute de migranti au fost adusi pe insula mediteraneeana in ultima saptamana, in contextul unui aflux de solicitanti de azil care parasesc Libia. Malta a facut apel in mod repetat la asistenta din partea celorlalte state membre ale Uniunii Europene in problema migratiei. Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a avertizat ca riscul ca migrantii sa moara in Mediterana este foarte mare, din cauza absentei operatiunilor de salvare ale navelor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata malteza a anuntat ca 271 de migranti au fost salvati noaptea trecuta in largul coastei tarii si adusi la tarm, cel mai mare numar debarcat intr-o singura zi pe mica insula din Mediterana dupa mai multe luni, relateaza miercuri DPA potrivit Agerpres. Doua grupuri de 63 si 61 de persoane…

- Doi avocati internationali au cerut luni Curtii Penale Internationale (CPI) sa deschida o procedura penala impotriva Uniunii Europene si statelor ei membre pentru ''crime impotriva umanitatii'', dupa...

- 85 de migranti aflati intr-o ambarcațiune de lemn care se scufunda in Marea Mediterana au fost salvati de autoritatile din Malta, a informat Armata malteza, citata de Reuters, potrivit Mediafax. Migranții provin din nordul și estul Africii. Malta este una dintre țarile europene care…

- Operatiunea survine la o zi dupa ce in naufragiul unei ambarcatiuni in Marea Mediterana in largul coastelor tunisiene si-au pierdut viata cel putin 65 de migranti, potrivit ONU si media din Tunisia.Migrantii din apropiere de Malta, despre care se crede ca provin din nordul si estul Africii,…

- Un total de 85 de migranti au fost salvati de la bordul unei ambarcatiuni din lemn in largul coastelor Maltei, a anuntat sambata armata malteza, relateaza DPA si Reuters, potrivit agerpres.ro.Operatiunea survine la o zi dupa ce in naufragiul unei ambarcatiuni in Marea Mediterana in largul…

- Un total de 85 de migranti au fost salvati de la bordul unei ambarcatiuni din lemn in largul coastelor Maltei, a anuntat sambata armata malteza, relateaza DPA si Reuters. Operatiunea survine la o zi dupa ce in naufragiul unei ambarcatiuni in Marea Mediterana in largul coastelor tunisiene…

- Peste 100 de migranti au deturnat o nava comerciala care ii salvase din largul coastelor libiene si care se indreapta acum spre Malta, au anuntat miercuri ministrul de interne italian Matteo Salvini si autoritatile malteze, potrivit Reuters. Cei 108 migranti au fost salvati de pe mare de nava comerciala…

- Apar fenomene noi in apele Mediteranei, calea cea mai utilizata de emigranții clandestini pentru a ajunge in Europa. Miercuri, informații difuzate de presa italiana, citand Ministerul italian de Interne, anunțau ca cele 108 persoane salvate de echipajul navei comerciale Elhiblu 1 in largul coastelor…