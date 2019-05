Stiri pe aceeasi tema

- Un vapor la bordul caruia s-au aflat, se pare, circa 100 de migranți, s-a scufundat in Mediterana, la 40 mile nautice de coastele tunisiene. Catastrofa a fost semnalata sambata dimineața de o nava tunisiana de pescuit aflata la mica distanța , care a și reușit sa salveze 16 persoane. La scurt timp,…

- Echipa nationala feminina de fotbal a Romaniei a sustinut, la Mogosoaia, o dubla amicala cu Malta, tricolorele castigand ambele partide, cu 2 0 si 5 0. In ambele partide a jucat si Florentin Olar Spanu, din Constanta, care e capitanul selectionatei Romaniei. In prima partida, in care selectionerul Mirel…

- Peste 100 de migranti au deturnat o nava comerciala care ii salvase din largul coastelor libiene si care se indreapta acum spre Malta, au anuntat miercuri ministrul de interne italian Matteo Salvini si autoritatile malteze, potrivit Reuters citat de Agerpres.roCei 108 migranti au fost salvati de pe…

- Cargobotul "Elhiblu 1“, care a salvat un grup de migranți in Marea Mediterana și ii aducea inapoi la Tripoli, a fost forțat sa inverseze ruta și se indreapta acum spre Malta. Deturnarea, raportata de ministrul Matteo Salvini, a avut loc cand nava se afla la doar șase mile distanta de Tripoli, potrivit…