Migranți Mexic. Trump: NU vor veni Serviciul vamal si de protectie a frontierelor (CBP) american a redeschis duminica punctul de trecere de la San Ysidro, California, la cateva ore dupa ce cateva sute de migranti din America Centrala au incercat sa forteze trecerea frontierei americane in apropiere de orasul mexican Tijuana. Granița dintre SUA și Mexic, posibil inchisa Trump a promis ca solicitantii de azil nu vor mai intra cu usurinta in tara, iar luni a amenintat din nou ca va inchide granita dintre SUA si Mexic, care se intinde pe o distanta de 3.200 de kilometri. Presedintele si-a reiterat luni apelul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

