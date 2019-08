Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul organizatiei neguvernamentale spaniole Open Arms, Oscar Camps, a declarat sambata pe insula Lampedusa (sudul Italiei) ca Uniunea Europeana pune vietile migrantilor care incearca sa ajunga in Europa in mainile mafiilor care fac trafic de persoane, deoarece nu le permite sa navigheze pe…

- Actorul american Richard Gere a criticat sambata in Lampedusa (sudul Italiei) legea antiimigratie a ministrului italian de interne, Matteo Salvini, care impune amenzi ONG care salveaza vieti in largul marii si a cerut sa fie primiti migrantii ajunsi in Europa si care au strans "atatea povestiri de suferinta",…

- O nava de salvare care asteapta de o saptamâna în Marea Mediterana pentru a i se permite sa-i debarce pe cei 121 de migranti aflati la bord a salvat înca 39 de persoane într-o noua operatiune, a anuntat sâmbata pe Twitter ONG-ul spaniol Open Arms, relateaza dpa. "Open…

- Actorul american Richard Gere a venit vineri sa sustina migrantii prezenti la bordul Open Arms, o nava blocata de o saptamana in largul Insulei italiene Lampedusa, la bordu careia se afla 121 de migranti, relateaza AFP.Actorul american a urcat vineri dimineata la bordul navei inchiriate de…

- ONG spaniol a publicat imagini in care poate fi vazut actorul si activistul american, casatorit cu femeia de afaceri spaniola Alejandra Silva, aducand mancare si provizii pe nava umanitara. Starul american a adus pachete cu mancare, apa si fructe migrantilor salvati din apele marii si echipajului…

- ​Un grup de 40 de migranti salvati pe mare de nava ONG-ului german Sea-Eye vor fi primiti în Malta, de unde vor fi redistribuiti în mai multe state ale Uniunii Europene, a anuntat sâmbata premierul maltez Joseph Muscat, scrie Agerpres, citând dpa."La solicitarea…

- "I-am scris personal colegului meu olandez: sunt incredul, pentru ca ei nu se intereseaza de nava aflata sub pavilionul lor (...) si care se afla pe mare deja de 11 zile", a notat intr-un comunicat Matteo Salvini, liderul partidului Liga (extrema dreapta) si vicepremier al guvernului italian.…

- O femeie capitan de vas risca 20 de ani de inchisoare dupa ce procurorii italieni au acuzat-o ca a cooperat cu calauzele migranților care vor sa ajunga in Italia. De naționalitate germana, Pia Klemp (35 de ani), a condus vasul ”Iuventa” in sute de misiuni de salvare, insa ambarcațiunea i-a fost sechestrata…