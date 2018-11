Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul italian de interne, Matteo Salvini (Liga, extrema dreapta), a amenintat duminica "sa blocheze activitatile europene" in urma unei dispute cu Malta pe care a acuzat-o ca a ajutat migranti sa ajunga in Italia, relateaza AFP. "Am demonstrat ca stim sa ne aparam frontierele si vom…

- Uniunea Europeana nu poate interveni cu voturi si amenintari pentru a bloca alegeri ale unor parlamente si ale unor guverne, a declarat, marti, vicepresedintele Consiliului de Ministri si ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, intr-o conferinta de presa organizata la Bucuresti.Acesta…

- Justitia italiana l-a absolvit pe jumatate pe ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, in prima parte a unui dosar privind sechestrarea a zeci de migranti pentru mai mult de zece zile, in august, informeaza duminica mass-media italiene, citate de AFP. In noaptea din 15 spre 16…

- Ministrul de interne italian Matteo Salvini a acuzat-o pe Angela Merkel, cancelarul Germaniei, ca este indirect responsabila pentru violentele recente din orasul Chemnitz (estul Germaniei) pentru ca a 'subestimat' dificultatea de a integra sute de mii de migranti in tara sa, relateaza AFP, conform…

- Ministrul de interne italian Matteo Salvini a acuzat-o pe Angela Merkel, cancelarul Germaniei, ca este indirect responsabila pentru violentele recente din orasul Chemnitz (estul Germaniei) pentru ca a 'subestimat' dificultatea de a integra sute de mii de migranti in tara sa, relateaza AFP. 'Este…

- Social-democratii din Germania vor incepe o ofensiva impotriva tendintelor populiste anti-europene si de dreapta la viitoarele alegeri pentru Parlamentul European, a declarat duminica sefa partidului, Andrea Nahles, potrivit dpa. "Trebuie sa fim mai clari in legatura cu valorile in care…

- Autoritațile din Malta au anunțat marți ca au permis navei umanitare Aquarius sa acosteze in unul dintre porturile malteze, cei 141 de migranți urmand sa fie preluați de autoritațile din Franța, Germania, Luxemburg, Portugalia și Spania, relateaza Reuters.

- Malta a autorizat marti acostarea navei umanitare Aquarius pe tarmurile sale, dupa ce Franta, Spania, Germania, Portugalia si Luxemburg au acceptat sa preia o parte dintre cei 141 de migranti aflati la bordul ei, a anuntat marti Comisia Europeana, transmit Efe si Reuters. Ministrul european pentru…