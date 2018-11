Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, contrazice expertii Comisiei Europene care au revizuit in scadere estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018. Teodorovici spune ca Guvernul ia in calcul estimarile transmise de CE sau FMI, insa cresterea economica din acest an va…

- Justitia italiana l-a absolvit pe jumatate pe ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, in prima parte a unui dosar privind sechestrarea a zeci de migranti pentru mai mult de zece zile, in august, informeaza duminica mass-media italiene, citate de AFP. In noaptea din 15 spre 16…

- Garda de coasta spaniola a anuntat duminica, potrivit AFP, ca a salvat de pe Marea Mediterana, in cursul ultimelor 48 de ore, aproape 1.200 de migranti care, cu ajutorul unor ambarcatiuni improvizate, incercau sa ajunga in Spania. Potrivit sursei citate, sambata si duminica au fost salvate…

- Si președintele francez a continuat: „Daca Orban si Salvini vor sa vada in mine principalul lor adversar, au dreptate”. Reactia liderului francez vine dupa intalnirea de ieri dintre premierul maghiar si vicepremierul italian, la Milano. Adevarate „suflete-pereche”, dupa cum a declarat chiar seful…

- Social-democratii din Germania vor incepe o ofensiva impotriva tendintelor populiste anti-europene si de dreapta la viitoarele alegeri pentru Parlamentul European, a declarat duminica sefa partidului, Andrea Nahles, potrivit dpa. "Trebuie sa fim mai clari in legatura cu valorile in care…

- 'Credem ca a sosit momentul sa clarificam cateva lucruri', a declarat purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Christian Spahr, in cadrul unei conferinte de presa. 'Nu vom lua parte la nicio acuzatie la nivel politic', a adaugat el. 'In conformitate cu normele fiscale ale UE, statele membre sunt…