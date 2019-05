Migranți în România. MAI, precizările zilei „Romania, in calitate de stat deținator al Președinției Consiliului Uniunii Europene a tratat și trateaza cu prioritate fenomenul migrației, facand eforturi pe toate palierele: dimensiunea interna a migrației, intarirea frontierelor și interoperabilitate și dimensiunea externa. In ceea ce privește Sistemul European Comun de Azil (pachet legislativ care cuprinde 7 dosare inclusiv Regulamentul Dublin) Romania a susținut in permanența reformarea acestuia, pentru a avea o politica funcționala și credibila a UE in acest domeniu. S-au depus eforturi pentru avansarea discuțiilor pe toate aceste dosare,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 24 apr – Sputnik. În cei cinci ani, peste 6 milioane de traversari ale cetațenilor moldoveni au fost înregistrate la ieșirea din țara prin punctele de trecere situate la hotar cu România și Aeroportul Internațional Chișinau. Totodata, potrivit datelor prezentate…

- 51 de cetateni ai Republicii Moldova, care lucrau ilegal in Germania, au fost adusi acasa.Procedura de readmisie a fost desfașurata sub egida Agenției Europene pentru Poliția de Frontiera și Garda de Coasta (FRONTEX), cu o ruta charter pe cale aeriana.

- Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta – Punctul de Trecere a Frontierei Midia au depistat, in zona de competenta, un cetatean roman care transporta, cu un autoturism, peste 200 kilograme de peste, fara documente legale, potrivit unui comunicat transmis de Garda de Coasta. Miercuri,…

- In 48 de ore, 131 de kilograme de cocaina au fost gasite pe plaje și in largul Marii Negre, intr-o operațiune fara precedent. Acum, ministrul de Interne, Carmen Dan a cerut verificari la Garda de Coasta ca sa se asigure ca nu are de-a face cu o bresa de securitate a sistemului de supraveghere al Marii…

- Ambasadorii la UE au confirmat, luni, in numele Consiliului, acordul informal la care s-a ajuns intre reprezentantii Parlamentului European si presedintia romana a Consiliului UE cu privire la un regulament privind Politia de frontiera si Garda de Coasta la nivel european. In continuare, noile norme…

- Polițiștii de frontiera constanțeni au folosit muniție neletala în tentativa de capturare a unui pescador turcesc, precizeaza Garda de Coasta, dupa ce 3 cetațeni turci ar fi fost raniți când o nava a Poliției de Frontiera din România a deschis focul spre o ambarcațiune de pescuit din…

- Ambasadorii la UE au convenit miercuri asupra pozitiei de negociere a Consiliului cu privire la un regulament referitor la Politia de frontiera si Garda de coasta la nivel european pentru a imbunatati gradul de protectie a frontierelor externe, pe baza acestui mandat presedintia Romaniei la Consiliul…

- Cantitatea de 200 de kilograme de peste de apa dulce, fara documente legale, a fost confiscata de politistii de frontiera, informeaza un comunicat de presa transmis, joi, de Garda de Coasta, scrie Agerpres. Conform sursei citate, miercuri seara, politisti din cadrul SPF Ostrov, aflandu-se in…