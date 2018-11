Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat joi ca este in curs de finalizare un plan privind respingerea cererilor de azil ale persoanelor care intra in tara pe cai ilegale, relateaza Reuters. "Migrantii care cer azil vor trebui sa se prezinte legal la un port de intrare", a declarat…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a acuzat Admnistratia Statelor Unite ca intentioneaza sa il asasineze, deși, in urma cu doua saptamani, presedintele Donald Trump a declarat ca este dispus sa se intalneasca cu acesta, relateaza Reuters.

- Statele Unite iau in considerare o solicitare privind o prezența militara permanenta in Polonia, precum și eliminarea vizelor pentru cetațenii din aceasta țara, a declarat președintele american Donald Trump, in contextul intrevederii cu omologul sau polonez Andrzej Duda, la Casa Alba, transmite Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a ordonat luni Departamentului Justitiei sa desecretizeze noi informatii privind ancheta presupusului amestec al Rusiei in alegerile americane, transmite Reuters. Casa Alba a anuntat ca Departamentul Justitiei si seful comunitatii nationale de…

- Comentariile facute de presedintele american, Donald Trump, pe Twitter, in care acuza China ca se afla in spatele atacului cibernetic asupra serverelor de email ale lui Hillary Clinton, reprezinta o tentativa de a face China „un tap ispasitor”, se arata intr-un editorial al ziarului detinut de Partidul…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri ca se asteapta la corectitudine din partea marilor companii a caror activitate este legata de Internet - Google, Facebook si Twitter - si nu a exclus impunerea unor reglementari in acest sens, relateaza DPA si Reuters. "Cred…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a deblocat marti 41 de utilizatori de Twitter, carora le blocase accesul pe contul sau din aceasta retea sociala, @RealDonaldTrump, informeaza Reuters.