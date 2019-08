Migranţi: Guvernul spaniol nu exclude sancţionară financiară a ONG-ului Open Arms pentru nerespectarea termenilor autorizaţiei Dupa o asteptare de mai multe zile in apropierea Lampedusei si trimiterea, marti, de catre Madrid a unei nave militare pentru a-i recupera pe migrantii salvati de nava spaniola, acestia au debarcat in cele din urma pe mica insula din sudul Italiei, in noaptea de marti spre miercuri, din ordinul unui procuror italian.



'Suntem intr-un stat de drept. Toata lume stie ce poate sa faca si ce nu poate sa faca', a declarat vicepremierul Carmen Calvo, la postul de radio Cadena Ser, intrebata despre eventuale sanctiuni financiare.



Potrivit unui document al Directiei generale a marinei…

Sursa articol: dcnews.ro

