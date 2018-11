Migranţi: Donald Trump doreşte să restrângă dreptul imigranţilor de a solicita azil Guvernul lui Donald Trump a restrans drastic joi conditiile de a solicita azil pentru imigranti, interzicand persoanelor care au traversat ilegal frontiera dinspre Mexic sa depuna o astfel de cerere, relateaza AFP. "Sistemul nostru de azil este coplesit de prea multe cereri nejustificate de azil din partea strainilor, ceea ce afecteaza exagerat mijloacele noastre, impiedicandu-ne sa putem acorda repede azil celor care merita cu adevarat", a justificat ministerul american pentru securitate interna. Concret, aceasta decizie implica faptul ca imigrantii care nu au patruns pe teritoriul american printr-un… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

