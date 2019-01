Stiri pe aceeasi tema

- Sapte migranti din Siria si Irak au fost prinsi, in noaptea de luni spre marti, ascunsi in remorca unui TIR turcesc care transporta castane in Germania, strainii incercand sa iasa astfel ilegal din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac. Potrivit unui comunicat remis, marti,…

- Cei 12 au fost depistați de polițiștii de frontiera timișeni in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 1. Oamenii legii i-au monitorizat in localitatea timișeana Pișchia, in momentul in care au urcat in remorca autotrenului incarcat cu materiale de construcții. Dupa ce automarfarul inmatriculat…

- NADLAC. Cei 16 migranți au fost descoperiți in urma controlului de frontiera. Aceștia erau ascunși in remorca unui autotren inmatriculat in Germania, in spatele paleților cu marfa. Conform actelor de insoțire a marfii automarfarul era incarcat cu coji de semințe de floare soarelui și avea Germania ca…

- NADLAC. Descoperirea a fost facuta joi dimineața, in jurul orei 05:30, de polițiștii de frontiera in urma controlului. Automarfarul – marca Mercedes, inmatriculat in Turcia – in care erau ascunși cei 24 de migranți era condus de un șofer, cetațean turc, in varsta de 50 de ani. Conform documentelor de…

- Ministrul de interne al Germaniei, Horst Seehofer, adeptul unei linii dure privind migratia, a spus ca expulzarea solicitantilor de azil inapoi in Siria nu poate fi aprobata in prezent, potrivit dpa. "In acest moment, nimeni nu poate fi expulzat in Siria. Acelasi lucru se aplica si pentru cei care comit…

- Politistii de frontiera de la Nadlac au verificat un microbuz inmatriculat in Cehia, condus de un barbat de 37 de ani, cetatean sarb, descoperind ca in compartimentul de marfa erau inghesuiti numerosi migranti, intre care cinci minori. Au fost gasiti 27 de oameni, care au fost dusi la sediul…

- Coloane mari de camioane erau inregistrate, miercuri dimineata, in toate punctele de trecere a frontierei cu Ungaria, pe sensul de iesire din Romania, dupa ce tara vecina a interzis traficul greu timp de 24 de ore, iar la granita se adunasera mii de automarfare. La Petea, se asteapta peste sase ore…