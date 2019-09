Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul sdectorului Moravita, județul Timis au observat, ieri dimineața, la aproximativ 500 m de linia de frontiera, trei persoane care se deplasau pe jos, dinspre Romania spre Serbia. Deoarece nu isi justificau prezenta in zona, persoanele in cauza au fost conduse la sediul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, in cooperare cu politisti de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timisoara, au descoperit, ascunși intr-o semiremorca zece cetateni din Irak, care incercau sa iasa ilegal…

- CURTICI. Cei doi calatoreau ca pasageri intr-un tren internațional care circula pe ruta București-Budapesta, iar la control polițiștii de frontiera au descoperit ca documentele de identitate prezentate de catre cei doi sunt false. “La controlul de frontiera, persoanele s-au legitimat cu carți de identitate…

- Politistii de frontiera timiseni au depistat si predat autoritatilor competente doi cetateni romani care erau cautati pentru savarsirea unor infractiuni savarsite pe teritoriul Romaniei. „In ultimele 48 de ore, in Punctul de Trecere al Frontierei Cenad, din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oravița, județul Caraș-Severin, au depistat trei cetateni din Kosovo care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, pe jos, pe la frontiera verde. „In data de 17.08.2019, in jurul orei 00.10, politistii de frontiera din cadrul…

- Zece cetateni irakieni, intre care patru copii, au fost prinși, vineri, cand incercau sa iasa din Romania prin punctul de frontiera Nadlac II - Csanadpalota, din județul Arad, ascunși in semiremorca unui TIR, potrivit unui comunicat de presa al Poliției de Frontiera Oradea, potrivit Mediafax.La…

- Cazul de la Caracal a pus pe jar poliția din Romania. La nivel național a inceput o ampla acțiune combatere a transportului ilegal de persoane. Luni, polițiștii din Alba au mai depistat și sancționat 3 persoane care efectuau transport ilegal de persoane. Autovehiculele acestora au fost imobilizate.…

- Polițiștii de frontiera de la Nadlac II au confiscat un autoturism marca Audi S8, an de fabricație 2015, in valoare de 70.000 de euro, cautat de autoritațile din Germania. „In data de 29 iulie, in jurul orei 17.50, la Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, s-a prezentat…