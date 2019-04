Un grup de 350 de migranti din America Centrala au intrat in forta pe teritoriul Mexicului vineri dimineata, venind din Guatemala si deschizand drumul pentru o caravana cu aproximativ 2.500 de persoane, a declarat guvernul mexican, relateaza AFP.



"Cu o atitudine agresiva, ei au fortat poarta de la granita si au intrat in tara", a precizat intr-un comunicat Institutul National al Migratiei (INM).



Incepand din 13 octombrie 2018, data plecarii primei caravane cu circa 2.000 de persoane, alte trei convoaie similare de migranti au plecat catre SUA, in cautare de locuri de munca…