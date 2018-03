Migranti depistati in taxiuri, dupa ce au trecut granita ilegal din Serbia in Romania Cei șapte migranți au fost depistați joi in jurul pranzului, in trei taxiuri, in timp ce se deplasau pe drumul care leaga Grabațul de Jimbolia. Mașinile au fost trase pe dreapta, iar migranții au fost duși la sediul poliției de frontiera pentru cercetari. „In cadrul verificarilor preliminare, s-a stabilit ca persoanele in cauza sunt șapte cetateni din Kosovo, toți barbați, avand varste cuprinse intre 18 si 39 de ani. Barbatii nu aveau documente valabile pentru trecerea frontierei si au declarat ca au incercat sa treaca ilegal din Serbia pentru a ajunge in Elveția. Polițiștii de frontiera… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

- Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au acționat sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe langa Judecatoria Lugoj. Oamenii legii au descins in casele a șapte suspecți de contrabanda. Cu toții, spun polițiștii, sunt banuiți ca au comercializat țigari…

- Barbatul de 26 de ani s-a prezentat miercuri in Vama Cenad pentru efectuarea formalitaților la frontiera. Conducea un Volkswagen Passat inmatriculat in Bulgaria și le-a prezentat la control polițiștilor de frontiera un permis de conducere despre care susținea ca ar fi fost emis de autoritațile…

- Oamenii legii au fost sesizati vizavi de faptul ca, in Muncitoresc, un barbat isi ameninta fratele. „Jandarmii caraseni au ajuns imediat la fata locului, unde au constatat, in urma verificarilor si a relatarilor persoanelor de fata, ca numitul P.I., din municipiul Resita, s-a deplasat la…

- Polițiștii timișeni de la Rutiera au organizat acțiuni pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere pe drumurile naționale, județene, dar și in localitați. Vizați au fost cei care au circulat bauți sau drogați, dar și șoferii care au circulat cu viteza prea mare.…

- Tanarul era cunoscut de polițiști, fiind cercetat in trei dosare penale pentru infracțiuni rutiere, printre care conducerea sub influența alcoolului și producerea unui accident. Polițiștii l-au oprit, joi, in trafic pe barbat. Acesta a oprit mașina și a coborat de la volan, moment in care…

- Cei doi, in varsta de 23 și 29 de ani, au fost depistați miercuri, la Timișoara. Polițiștii de la imigrari au organizat o acțiune pentru depistarea celor care locuiesc fara forme legale in județ. Sarbii au avut drept de ședere in Romania, insa, documentele au expirat, iar la finalul perioadei…

- Barbatul de 42 de ani, spun anchetatorii, s-a intors recent in țara din strainatate, de la munca. De cand s-a intors, s-a certat in permanența cu soția, dupa cum spune aceasta, iar marți barbatul s-a imbatat și a inceput sa faca scandal. Femeia l-a luat pe copilul lor minor și a mers la Secția…

- Cei doi barbați au fost depistați chiar de polițiștii din Nadrag. Oamenii legii i-au prins in flagrant, in incinta unei societați comerciale, in timp ce furau combustibil. „In fapt, la data de 12 martie a.c., cei in cauza, ar fi sustras 372 de litri de motorina dintr-un bazin din incinta unei…

- Polițiștii din Faget au fost cei care au descins la locuința barbatului, in localitatea Margina. Acesta, in varsta de 52 de ani, era banuit ca ar incalca regimul armelor și munițiilor și ca deține o arma, deși nu are permis pentru aceasta. Oamenii legii au gasit in imobil o pușca neletala…

- Acțiunea s-a desfașurat in perioada 9-11 martie pe toate drumurile din județ dar și in localitați. Oamenii legii i-au cautat pe șoferii care nu respecta legea și urca bauți sau drogați la volan. „Astfel, politistii au constatat 8 infracțiuni și au aplicat 658 sanctiuni contraventionale pentru…

- Migranții au fost descoperiți in momentul in care un cetațean iranian, cu documente de refugiat in Suedia, s-a prezentat in Vama Cenad pentru a trece din Romania in Ungaria. Barbatul de 43 de ani conducea o autorulota și era insoțit de o femeie de 39 de ani, cetațean iranian cu cetațenie…

- Incendiul s-a produs, joi dupa-amiaza, in zona etajului al treilea al Palatului Dicasterial din Timișoara, pe partea dinspre Piața Țepeș Voda. Un echipaj al Poliției a restricționat accesul in piața, pentru ca echipajele de pompieri sa se poata desfașura. ”ISU Timis a fost solicitat…

- Femeia este banuita ca, profitand de neatenția parții vatamate, ar fi patruns fara drept intr-un birou, de unde și-ar fi insușit fara drept un portofel lasat nesupravegheat, care conținea bani și documente personale. „Polițiștii oradeni o banuiesc pe aceasta ca, miercuri, 28 februarie, la…

- Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, marți, polițiștii din Traian Vuia, Manaștiur și Dumbrava au reușit sa prinda doi tineri de 18 și 20 de ani, care in noaptea de duminica spre luni au spart o casa din localitatea Sudriaș. „In fapt, in noaptea de 25 spre 26 februarie a.c., cei in cauza ar…

- Din probatoriul administrat s-a stabilit faptul ca, in perioada 2000 – 2017, acesta ar fi folosit documente false pentru a obține și incasa o pensie, pe nedrept. Prejudiciul cauzat bugetului asigurarilor sociale in aceasta fapta penala este de 244.590 lei. „In urma cercetarilor efectuate…

- Astfel, vineri, sambata și duminica, politistii au constatat 4 infracțiuni și au aplicat 462 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea normelor rutiere. De asemenea, ei au reținut 33 de permise de conducere, in general pentru neacordarea prioritații, pentru efectuarea unor manevre…

- Oamenii legii spun ca media apelurilor la 112 a fost de 33,99 pe zi, fata de 31,46 in 2016. Grav e ca 23,8% dintre apeluri nu se confirma. „Pe urgente, situatia apelurilor se prezinta astfel: in cazul a 84,75% dintre apeluri intervenția a fost efectuata pana la zece minute, in cazul in a…

- Oamenii care trebuie sa circule cu mașina pe acest traseu sunt disperați de lipsa de implicare a autoritaților, o cursa cu mașina intre Bocșa și Ocna de Fier devenind o adevarata proba de maiestrie la volan. La imaginile postate de Andrei Cuzmanovici, carașenii au gasit totuși umorul caracteristic…

- Tanarul de 21 de ani este din Afganistan și a solicitat azil in Romania. Duminica noapte, insa, polițiștii de frontiera din Jimbolia l-au prins in zona localitații Jimbolia, la aproximativ 100 de metri de frontiera cu Serbia. Se indrepta spre țara vecina, le-a povestit el polițiștilor, pentru…

- In masina controlata de politisti se afla ca pasagera, Eva G., in varsta de 26 de ani, din Mureș, care dorea sa ajunga in Ungaria. Politistii au gasit, ascuns sub fusta mamei, un copil de trei luni, pentru care mama nu avea documente de identitate. „In cadrul cercetarilor, tanara a declarat…

- Potrivit reprezentanților ISU Timiș, pompierii au fost solicitați sa intervina, marți, la un accident rutier la ieșirea din comuna Șag, dupa ce un șofer s-a dat cu mașina peste cap. Conform acestora, la fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, un ofiter si 5 subofițeri…

- Potrivit anchetatorilor, anul trecut, cel puțin opt minore au cazut victime acestei rețele de prostituție. Oamenii legii susțin ca o tanara de 17 ani, din familia proxeneților, s-a imprietenit cu fetele din centrul de plasament de la Zagujeni, le-a caștigat increderea și mai apoi le-a racolat.…

- Polițiștii au fost sesizați, marți in jurul orei 21, despre faptul ca in apropierea unei ferme din Variaș a fost descoperit un cadavru. Alarma a fost data de unul dintre ciobanii de la ferma care gasit trupul neinsuflețit. Cadavrul era in stare avansata de putrefacție. Medicii legiști…

- La momentul redactarii acestei știri, forțele de ordine și cei de la ambulanța se afla la fața locului. Polițiștii și medicii incearca sa il convinga pe tanar sa nu iși puna capat zilelor. Din primele informații, se pare ca este vorba despre un tanar de 33 de ani cunoscut cu probleme psihice.…

- „Potrivit prevederilor HCL nr. 224/2017 privind stabilirea metodologiei de ridicare, depozitare si valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Resita, agentii de politie locala impreuna cu reprezentantii Directiei de Intretinere si Repararea Patrimoniului…

- Oamenii legii au „descins” vineri dimineața in Piața Iosefin, in urma unui protocol de colaborare semnat pentru prevenirea și constatarea activitaților ilicite. „In cadrul acțiunii au fost verificate mai multe persoane despre care exista suspiciunea ca desfașoara activitați comerciale…

- In jurul orei 16:50, un minor de 13 ani, in timp ce conducea un tractor neinregistrat pe drumul comunal 139, pe direcția Buntești – Ferice, a lovit o minora de 5 ani, care a patruns pe carosabil. Speriat de cele intamplate, minorul aflat la volanul tractorului a fugit de la fața locului,…

- Tanarul de 19 ani a fost reținut in urma cu cateva zile, dupa ce comis o talharie. Acesta a fost arestat preventiv pentru talharie calificata. In timpul anchetei, oamenii legii au aflat ca tanarul nu este la prima abatere. Se pare ca in 11 ianuarie el a atacat o femeie pe strada Stelelor…

- Au fost emise opt mandate de aducere pentru tot atatea persoane, care au fost conduse la sediul Politiei pentru audieri. Dupa incheierea perchezitiilor si finalizarea audierilor, care sunt in derulare, anchetatorii vor decide daca este cazul sa fie luate alte masuri. Reamintim faptul…

- Acțiunea oamenilor legii s-a desfașurat in perioada 12-15 ianuarie pe raza intregului județ. Polițiștii de la Rutiera au aplicat 409 sancțiuni contravenționale dintre care 155 pentru depașirea normelor legale de viteza impuse pe anumite tronsoane de drum. Nici pietonii indisciplinați…

- Potrivit reprezentanților Poliției de Frontiera Timiș, cele doua ATV-uri se aflau in spatele unui panou disimulat, intr-un camion condus de un tanar de 20 de ani din Mehedinți. „La controlul efectuat asupra autocamionetei care transporta mobila, politistii de frontiera timișeni au…

- „Polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație Rutiera au demarat, incepand de marți, acțiuni zilnice in colaborare cu lucratorii SDM, in vederea luarii masurilor de fluidizare a traficului obstrucționat de autovehiculele parcate neregulamentar. Astfel, pe langa sancționarea conducatorilor…

- Potrivit primelor informații, se pare ca autoturismul Audi circula dinspre Oradea, iar VW din direcția opusa. In urma impactului violent dintre cele doua autovehicule, o pasagera din Audi a avut nevoie de ingrijiri medicale și a fost transportata la spital. Chiar daca cele doua autoturisme…

- Potrivit primelor informații, șoferul a intrat cu mașina pe care o conducea in spatele unui autocamion care staționa in afara parții carosabile. Conducatorul se afla singur in autoturism. Polițiștii rutieri efectueaza cercetari la fața locului pentru a stabili cauzele și imprejurarile in care a avut…

- Am putea spune ca altfel de gesturi s-au inmulțit in ultima vreme in orașul de pe Mureș și asta nu poate decat sa ne bucure. Este vorba de portofele pierdute, gasite de aradeni pe strada și mai apoi returnate proprietarilor. Desigur ca nu toate protofelele pierdute prin oraș sunt și returnate.…

- Din primele informații, echipajul SMURD, care transporta un pacient, venea pe strada Gheorghe Lazar, dinspre Bulevardul Cetații spre Piața 700 și, deși avea semnalele luminoase și acustice in funcțiune, la intersecția cu Calea Circumvalațiunii a lovit din plin un autoturism Suzuki, care circula…

- Si chiar daca politistii care au fost la datorie ne spun ca nu au fost inregistrate evenimente deosebite in perioada Revelionului, aceștia au intervenit in 199 de cazuri, dintre care 154 au fost sesizari prin 112. Au fost aplicate 232 de sanctiuni contraventionale, cele mai multe dintre ele…

- Astfel, sambata, 30 decembrie 2017, la ora 20:56, polițiștii Sectiei nr.1 de Politie Rurala din Borod au fost sesizati ca, in timp ce se afla pe o strada din localitatea bihoreana Vadu Crișului, persoane necunoscute au deposedat un localnic de 73 de ani de portmoneul in care acesta avea documente…

- Petardele și artificiile au rasunat in toata Timișoara, cu ocazia sarbatorilor de iarna. Totuși, polițiștii locali spun ca au prins cațiva comercianți stradali. „Polițiștii locali aflați in patrulare au depistat chiar in ultima zi a anului trecut, in jurul orei 14.30, o persoana care…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs luni dimineața in Calea Lugojului din Timișoara, in jurul orei 6. Un șofer in varsta de 37 de ani, care circula dinspre Remetea spre oraș, a acroșat un biciclist care circula, spun oamenii legii, fara vesta reflectorizanta. Impactul a fost puternic,…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a petrecut cu puțin dupa ora 18, sambata. Un tanar de 20 de ani circula la volanul unui autoturism Volkswagen, dinspre Deta spre Opatița. La un moment dat el a surprins și accidentat un barbat in varsta de 63 de ani care circula pe mijlocul drumului, pe langa…

- Accidentul a avut loc in intersecția de la Piața Mare. Potrivit martorilor, se pare ca autovehicului albastru a intrat in intersecție, dinspre strada Sucevei, fara a se asigura. Pe drumul cu prioritate circula un autoturism Hyundai al carui șofer nu a mai putut evita impactul.…

- Efectivele desfașurate pe raza județului suplimenteaza astfel numarul oamenilor legii aflați la datorie in aceasta perioada. Peste 800 de polițiști vor acționa pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și vor desfașura și misiuni punctuale pe diferite linii. „Din totalul…

- Cinci persoane au fost la un pas de tragedie, dupa un accident rutier puternic care a avut loc vineri dimineața in localitatea Sudrigiu. Potrivit martorilor, șoferul autocamionului nu ar fi acordat prioritate unui autoturism marca Logan, intrand astfel in coliziune cu acesta. Foto: Torontali…

- Barbatul de 36 de ani a fost depistat de polițiștii din Lugoj intr-o piața din localitate. Oferea spre vanzare materiale pirotehnice, iar oamenii legii l-au luat la intrebari. Au descoperit 1.803 artificii și petarde pe care barbatul le oferea lugojenilor spre vanzare. Polițiștii i-au…

- Au fost implicate doua autoturisme. Potrivit informațiilor pe care le deținem, accidentul s-a produs pe fondul neacordarii de prioritate. In urma evenimentului, a rezultat ranirea usoara a trei persoane. La locul accidentului au intervenit doua ambulanțe, care le-au transportat pe victime la Unitatea…

- „Polițiștii au desfașurat verificari in zona Surducu Mare precum și la rudele femeii din localitațile Lapușnicu Mare, Oravița, Tirol și Reșița, fara rezultat. In data de 26 decembrie au fost reluate cercetarile in zona localitații Surducu Mare, cu o echipa de aproximativ 40 de persoane, polițiști,…

- Cei trei baieți au devenit suspecți pentru polițiștii locali de la Biroul Poliția Piețelor pentru ca aveau asupra loc o cantitate semnificativa de materiale pirotehnice, mai exact de petarde. Cand i-au observat pe agenți, tinerii au devenit agitați și au incercat sa fuga. In zadar, insa. ”Au…