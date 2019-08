Migranţi: Bruxellesul alocă 10 milioane de euro pentru Bosnia Bruxellesul isi va spori asistenta pentru Bosnia, cu un nou pachet de 10 milioane de euro, pentru a o ajuta sa construiasca centre suplimentare de primire a migrantilor, a anuntat luni delegatia Uniunii Europene la Sarajevo, citata de France Presse.



Aceasta tara, evitata in timpul marelui val migratoriu din 2015/2016, a fost traversata de la inceputul anului 2018 de mii de migranti din Africa si Asia care incearca sa ajunga in Europa de Vest.



Aproape 36.000 de migranti au intrat ilegal in Bosnia in aceasta perioada, dar aproximativ 7.400 sunt in prezent pe teritoriul sau,

Sursa articol: agerpres.ro

