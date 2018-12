Migrant din Myanmar oprit la frontiera cu Ucraina Polițiștii de frontiera maramureșeni au depistat un cetațean din Myanmar, solicitant de azil in Romania, care intenționau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ucraina. In data de 30 noiembrie, in jurul orei 21.30, pe timpul unor misiuni de supraveghere și control la frontiera de stat, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera […] The post Migrant din Myanmar oprit la frontiera cu Ucraina appeared first on eMaramures . Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

