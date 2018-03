Migos, LP si David Guetta headlineri la EXIT Festival 2018! In acest an, poate mai mult ca oricand, EXIT va aduce laolalta o lista impresionanta de artisti ce se afla pe primele pozitii in topurile din intreaga lume. Traim vremuri in care limitele dintre stilurile muzicale aproape ca au disparut, iar line-up-ul EXIT, ce va fi dezvaluit treptat, va avea o prima reprezentatie joi, pe 12 iulie, cu americanca LP, care a cucerit intreaga lume cu super-hit-ul “Lost on You”, in timp ce show-ul de final al festivalului va fi asigurat, pe 15 iulie, de poate cea mai mare masinarie de hit-uri, nimeni altul decat celebrul David Guetta! Cel mai de succes producator… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

- Atmosfera agitata in jurul Salii Palatului unde urmeaza sa inceapa Congresul extraordinar al PSD. Intreaga zona a fost inconjurata de echipe ale Jandarmeriei și Poliției pregatite in orice moment sa intervina. Peste drum de Sala Palatului, un grup de prtestatari scandeaza: ”Comuniștii!”, ”Nu scapați!”.…

- Suporterii aradeni au anunțat astazi printr-un comunicat postat pe pagina de facebook "Suporter Club UTA" ca rup orice legatura cu actuala conducere a formației. Fanii celor de la UTA nu sunt de acord cu numirea lui Ionuț Popa in funcția de director tehnic (vezi detalii AICI). Facțiunea dura a suporterilor…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Transgaz (TGN), operatorul tehnic al sistemului national de transport, a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al companiei pe 2018, care prevede venituri totale de 2,5 miliarde de lei, mai mari cu 25,4% fata de cele preliminare din 2017 si un profit…

- Dubla tragedie, noaptea trecuta (3 martie), la Spitalul Județean de Urgența Slatina. un infirmier a ucis o asistenta, dupa care s-a sinucis. Anchetatorii spun ca motivul ar fi fost gelozia. In jurul orei 12:30, femeia a intrat in sala de tratament cu o cafea, urmata de infirmierul de la Secția de Psihiatrie,…

- Asteptat pentru lansare la sfarsitul lunii martie, Huawei P20 si versiunea mai putin costisitoare P20 Lite par sa prefere noul design cu „breton”, chiar daca Huawei ar fi experimentat si cu un prototip P20 inspirat de liniile folosite pentru modelul Mate 10 Pro de anul trecut. Atat modelul standard…

- Connect-R, sfat important din partea tatalui sau. Aurelian Mihalache a vorbit in cadrul emisiunii de la Antena Stars, despre relația pe care o are cu fiul sau. Cei doi sunt foarte apropiați și se ințeleg de minune. Aurelian Mihalache este mandru de fiul lui și nu ezita sa spuna acest lucru in fața…

- Desi, in general, pune mai mult accent pe originalitate decat alti producatori, ASUS a decis sa „imprumute” din trasaturile noii serii de telefoane Apple fara sa ascunda acest lucru, designul iPhone X stabilind deja un trend urmat si de alti jucatori din industrie. Chiar daca pastreaza modelul texturat…

- "Touch Me Not/ Nu ma atinge-ma", lungmetrajul de debut al Adinei Pintilie, a castigat, sambata seara, trofeul Ursul de Aur al celei de-a 68-a editii a Festivalului de Film de la Berlin, anunta News.ro. Directorul festivalului, Dieter Kosslick, si presedintele juriului international, regizorul Tom…

- In fiecare zi, multe posturi de radio si de televiziune obisnuiesc sa prezinte publicului un asa-numit ”calendar al zilei”, in care sunt amintite evenimente de impact sau zile in care s-a nascut, ori a murit vreo personalitate.

- O familie din patru persoane a decedat in propria locuința. Cazul a avut loc astazi in jurul orei 18:00 intr-o casa din municipiul Balți. Este vorba de un barbat și o femeie in varsta de 28 de ani, dar și de copii acestora in varsta de 7 și respectiv 5 ani.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este audiat, la ora transmiterii stirii, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care ghideaza din umbra si incearca sa acapareze toate institutiile statului. …

- Simon Louis și Mary Emmanuelle aveau o relație perfecta pana in momentul in care ea s-a imbolnavit. Rinichii lui Emmanuelle au cedat și femeia s-a trezit in situația de a avea nevoie de un transplant.

- Ne-am obișnuit sa credem ca tumorile canceroase sunt o urmare a stilului de viața modern, a toxinelor care patrund in corpul nostru pe diferite cai. Cea mai noua descoperire a cercetatorilor arata ca boala a existat din cele mai vechi timpuri. In Africa de Sud s-a descoperit un os afectat de cancer…

- O imagine face cat o mie de cuvinte! Fotografia cu un ambulantier care cara o bolnava in spate a devenit virala pe Facebook. Ambulanta nu a putut urca la o bolnava cu insuficienta respiratorie, astfel ca Dumitru Ignat a luat-o in spate si a dus-o asa la Salvare.

- Zilele trecute a fost emis un raport cu privire la finanțele membrilor familiei regale britanice, din care reies informații interesante legate de averea lor individuala și felul in care iși gestioneaza venitul. Familia regala valoreaza 95 de miliarde de dolari! Conform celor incluse intr-un raport…

- Urmarește topul zodiilor de la cele care au cel mai mult noroc, la cele care au mereu ghinion in viața. Afla cam pe ce loc se situeaza zodia ta. Leul e mereu in topul zodiilor norocoase, fericite, indraznețe și intreprinzatoare. Dar nu este el mereu pe primul loc. Iata ce spun astrologii! Fecioara,…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a declarat, vineri, ca impactul masurilor fiscale luate in ultimul an de catre coalitia de guvernare PSD-ALDE a adus "o povara fiscala uriasa pusa pe umerii mediului de afaceri" si s-a ajuns ca "munca sa fie cea mai fiscalizata in Romania din intreaga…

- Prima editie a seriei de conferinte "Despre lumea in care traim", un festival de prelegeri si dialoguri culturale si stiintifice pe teme de actualitate, sustinute de specialisti importanti si oameni de cultura de prestigiu, va avea loc la Ateneul Roman in perioada 24 - 28 februarie, anunta Fundatia…

- Intrebat daca PNL este dispus sa faca un front comun impotriva PSD alaturi de PMP, USR și eventual, platforma fostului premier Dacian Cioloș, Ludovic Orban a spus ca liberalii vor sa colaboreze cu partidele de opoziție dar nu pot avea incredere in PMP. „Aici am o rezerva. La ora actuala PMP-ul…

- Sindicatul Liber al Lucratorilor din Invațamant și Cercetare Științifica Neamț a ieșit astazi, 5 februarie, public, in aceeași idee – ”Invațamantul romanesc mereu in impas”. Nemulțumiți de bugetul alocat anul acesta Educației și, mai ales, lucratorilor din Educație, sindicaliștii amenința, din nou,…

- Traim intr-o societate obsedata de realizari, care se grabește sa aplice etichete de talent tuturor celor care au realizat ceva remarcabil de-a lungul vieții. Oamenii de succes sint descriși ca fiind talentați. Daca persoana in cauza este tinara, șansele sint și mai mari sa fie etichetata in acest fel.…

- Ministerului Muncii- comunicat oficial privind sistemul de salarizare Ministerul Muncii afirma ca legea de salarizare a personalului platit din fonduri publice, care a început sa produca efecte din iulie 2017, era necesara pentru echilibrarea sistemului bugetar de salarizare, deoarece…

- Romania ocupa locul 29 in Indexul Statului de Drept 2018”, care masoara nivelul la care 113 tari din intreaga lume adera la principiile statului de drept si care este realizat de World Justice Project, o organizatie independenta multidisciplinara, avand drept obiectiv progresul in ceea ce priveste statul…

- Laura Codruța Kovesi este parata intr-un nou dosar. Mai exact, șefa DNA a fost data in judecata de procurorul Doru Țuluș pentru anularea ordinului de revocare din DNA. Mai exact, Țulus ii cere lui Kovesi sa ii plateasca despagubiri in valoare de 1 leu. Actiunea de la Curtea de Apel București (CAB) a…

- Turcia va ”curata” intreaga sa frontiera cu Siria, a declarat, duminica, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, indicand ca operatiunea militara dusa impotriva kurzilor din provincia siriana Afrin ar putea fi extinsa, relateaza agentia Anadolu.

- George Soros spune ca presedintele american Donald Trump risca sa determine izbucnirea unui razboi nuclear impotriva Coreei de Nord si ca administratia lui este un pericol pentru intreaga lume, scrie Bloomberg, conform news.ro.„Consider ca administratia Trump reprezinta un pericol pentru intreaga…

- Targul este deschis in intervalul orar 10-18. „Organizam aceasta serie de targuri pentru producatorii locali din intreaga tara, sprijinindu-i cu intreaga logistica gratuit, pentru a aduce mai aproape de romani produsele cu specific regional. Iubim savoarea si prospetimea produselor autohtone si de aceea,…

- J Balvin colaboreaza din nou cu Anitta și lanseaza a doua piesa impreuna. La doua luni dupa ”Downtown”, cei doi și-au unit din nou vocile, iar piesa pe care au lansat-o se numește ”Machika” și este ceva complet diferit de ce ai vazut și auzit pana acum.

- Vremea rea se intoarce. Meteorologii anunta precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului incepand de duminica de la ora 16.00 pana luni la ora 22.00.

- Parlamentul 'a votat in favoarea' ridicarii imunitatii, a declarat vicepresedintele Camerei inferioare, Tomio Okamura, precizand ca 111 deputati s-au pronuntat pentru si 69 impotriva dintr-un total de 180 de deputati prezenti.Babis, 63 de ani, miliardar si al doilea cel mai bogat om din…

- Cristian Tudor Popescu lanseaza un nou atac la adresa premierului desemnat al Romaniei, Viorica Dancila. Dupa ce marți seara, la Digi 24, a asemanat-o cu o maimuța, acum CTP spune ca Dancila e o ”vida”, pentru ca e din Videle. Jurnalistul il critica și pe președintele Klaus Iohannis pentru ca a desemnat…

- Tyler Hilinski s-a sinucis tragandu-si un glont in cap, cu o pusca. De asemenea, politia a declarat ca sportivul a lasat un bilet de adio. Toti cei care l-au cunoscut au fost socati de moartea lui Hilinski, in frunte cu antrenorul sau de la Washington State, Mike Leach. Tyler Hilinski era…

- Cele peste 350 de milioane de vizualizari pe YouTube ale melodiei „2U”, interpretata de David Guetta ft. Justin Bieber, au convins-o pe Yamira sa realizeze un cover inedit. Artista a utilizat pentru videoclipul coverului ei filmari personale din a doua luna de miere, petrecuta la Paris. „Sunt o romantica…

- PlayerUnknown’s Battlegrounds pentru Xbox One a primit un nou update menit sa corecteze cateva probleme de crushing și sistem de control. Intreaga lista de modificari le gasiți pe forumul oficial, unde este menționat ca un alt viitor update va corecta alte doua probleme importante.…

- Un astfel de fenomen nu a mai fost întâlnit de mai bine de 152 de ani. Pe 31 ianuarie vom fi martorii primei eclipse din anul 2018. Dar aceasta eclipsa nu va fi una obișnuita deoarece este vorba despre o Luna Albastra.

- Acer lanseaza display-ul de gaming Predator cu diagonala de 65 inci și tehnologie NVIDIA® G-SYNC™, introducand astfel ecranele mari in jocurile pe calculator. Imensul ecran de jocuri Predator se bazeaza pe aceleași specificații de varf pe care predecesorii sai le prețuiesc și integreaza capabilitațile…

- Ministerul Sanatații cere control de urgența la spitalul din Baicoi, dupa ce un medic a refuzat internarea unei paciente de 82 de ani . „Ministrul Sanatații a solicitat reprezentanților Direcției de Sanatate Publica Prahova sa efectueze, de urgența, o misiune de control la Spitalul Judetean de Urgenta…

- Mitropolitul Clujului: Ecologistii au mare dreptate, noi chinuim si pangarim pamantul Mitropolitul Clujului, Maramuresului si Salajului, IPS Andrei, le-a dat dreptate ecologistilor in mesajul rostit la finalul slujbei de Boboteaza, spunand ca oamenii pangaresc si chinuiesc Pamantul. Înaltul…

- Madalin Voicu ofera amanunte despre actuala sa iubita, Adriana, de care este foarte indragostit și pe care o cunoaște de foarte mulți ani. Politician, violinist si dirijor, nonconformistul Madalin Voicu iși reface viața. S-a desparțit de Carmen Olteanu, cea cu care s-a casatorit in urma cu doi ani și…

- Potrivit unui comunicat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), pana acum circa 70% din medicii de familie din intreaga tara au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate. „Avand in vedere situatia creata la semnarea actelor aditionale…

- „Ultra violet” a fost stabilita drept culoarea anului 2018 de catre Institutul Pantone, care o descrie drept „provocatoare”, „invitand la reflectie” si reprezentand individualitatea si spiritualitatea, scrie The Guardian. Potrivit companiei, aceasta culoare face aluzie la misterele cosmosului si la…

- Berbec In prima parte a zilei de 30 decembrie, neliniști de noapte cu privire la viitorul financiar sau la o situație care s-a ivit in ultimul moment și care le-a grevat o suma de bani. Intre 30 decembrie, dupa ora 10:31′ și 1 ianuarie dimineața, dorința de a comunica cu ceilalți nu este la fel de armonios…

- De la nunta in stil regal a Pippei Middleton cu milionarul James Matthews, sau "nunta anului" in lumea fotbalului a lui Lionel Messi cu iubita sa de o viata Antonella Roccuzzo si pana la nunta cu tematica de basm a Serenei Williams cu omul de afaceri Alexis Ohanian, a carei exclusivitate i-a fost…

- Ieri, 19 decembrie, consilierii locali au fost convocați in ședința extraordinara a lunii decembrie. Aleșii au avut de dezbatut și votat 13 puncte de hotarare, printre care s-a aflat și modernizarea sistemului de iluminat public, unul dintre proiecte prioritare de investiții ale municipiul Bacau. Intreaga…

- ”Am venit la protest nu impotriva parlamentarilor, ci ca sa le atrag atenția ca ei sunt impotriva noastra a tuturor! Sa le atrag atenția ca noi, cei care i-am votat, mulți cu rude sau cei care locuiesc la țara nu avem apa curenta, avem inca wc-ul in curte, iar unii n-au nici electricitate. Am venit…

- Elevii claselor a XII-a și a XI-a de la profilul științe sociale, de la Colegiul Tehnic ”Valeriu D. Cotea” din Focșani, au organizat, la finalul saptamanii trecute, o activitate in memoriam regelui Mihai I de Romania, prin care au omagiat personalitatea acestuia și rolul sau marcant…

- Sute de oameni s-au adunat deja la Catedrala Arhiepiscopala de la Curtea de Argeș, unde urmeaza sa ajunga catafalcul cu sicriul regelui Mihai I și, ulterior, sa fie ingropat. Au ajuns aici deja și participanți de rang inalt la funeraliile regale, printre cei mai notabili fiind nepotul regelui, Nicholas…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a declarat, miercuri, ca minoritatile maghiare din regiune incheie un an foarte zbuciumat, adaugand ca maghiarii din Ucraina au cele mai mari dificultati din cauza noii legi a educatiei din aceasta tara, relateaza MTI.

- Mesajul USR pentru simpatizanții UDMR: ”Minden eddiginel sotetebb idok ele nezunk mindannyian - magyarok es romanok egyarant” ”Cu toții ne confruntam cu vremuri mai intunecate decat inainte - unguri și romani deopotriva”, scrie fostul lider interimar al USR, Elek Levente, intr-un mesaj adresat votanților…

- Poliția din India investigheaza o serie suspecți care ar avea legatura cu o crima cumplita. Este vorba de cazul unei fetițe de șase ani care a fost violata și ucisa, o poveste care a șocat întreaga țara. O examinare post-mortem a relevat faptul ca fetița a fost torturata și violata c…