Migos a lansat „Stripper Bowl” – VIDEOCLIP

Stiri pe aceeasi tema

- Migos, renumitul trio originar din Atlanta, lanseaza o noua piesa, „Stripper Bowl”, care celebreaza evenimentul cu același nume organizat de Migos in luna februarie, in cadrul caruia și-au facut apariția nume celebre precum Boosie Badass, Trey Songz, 2 Chainz, T.I. și nu numai. Piesa „Stripper Bowl”…

- Delia (37 de ani) a lansat clipul oficial al melodiei „Vreau la tara“, in care prezinta frumusetea traiului la tara si in care a fost surprinsa intr-un „bolid“ atipic, cu o singura roata.

- DJ Snake lanseaza mult-așteptatul material video al piesei „Enzo”, un veritabil imn hip-hop, ce aduce impreuna cele mai mari staruri ale genului – Offset, 21 Savage, Gucci Mane și Sheck Wes. Regizat de catre Daps (filmmaker-ul renumit pentru colaborarile sale cu Migos, Kendrick Lamar și 2 Chainz), videoclipul…

- Seredinschi face cuplu cu Diana Sar, actrița dintr-un serial renumit din Romania, in noul videoclip al piesei “Iarta-ma sa te iert”. “M-am bucurat sa aflu ca o sa joc alaturi de Diana Sar. Clipul mi se pare foarte tare tocmai pentru ca surprinde atat de bine ideea asta de tachinare, care duce, in final,…

- Profesorul Ionuț Rotar, unul dintre cei mai buni dascali violoniști din județul Satu Mare a lansat de curand un videoclip cu muzica instrumentala codreneasca in care canta impreuna cu elevii sai de la ansamblul folcloric Codrișorul de la palatul copiilor Satu Mare. Videoclipul realizat itr-un cadru…

- Carla’s Dreams revine cu o noua piesa de pe “Nocturn” care se numește „Te ascund in vise” și a fost compusa și produsa de Carla’s Dreams. Videoclipul a fost filmat și regizat de BRFilms (George Secrieru și Roman Burlaca).

- „De sticla”, piesa pe care Alina Eremia o lanseaza astazi, spune povestea unei iubiri intense in care vulnerabilitatea este o arma cu doua taișuri. Artista declara ca a muncit foarte mult pentru acest single, pe care il anunța a fi primul dintr-o serie pregatita pentru acest an. Videoclipul „De sticla”…

- Chiar in ziua in care implinește 30 de ani, Andrei Leonte a ales sa lanseze videoclipul piesei ”Avem monștri aici”. Artistul nu apare deloc in piesa, fiind inlocuit de o proiecție a lui din viitor, care intra in rolul unui povestitor ințelept.Ca sa poți vedea și videoclipul și sa asculți și piesa s-ar…