MIG-29, prăbuşit lângă Moscova Potrivit sursei citate, avionul reprezenta o modificare experimentala si nu era inca dat in exploatare. Aparatul apartinea Institutului 'Gromov' de Cercetari in domeniul Aviatic. Reprezentanti ai Institutului au declarat ca pilotii au condus avionul departe de cladiri civile, acesta prabusindu-se intr-o zona nelocuita. Pilotii au reusit sa se catapulteze, potrivit TASS. Avionul efectua un zbor de antrenament, in timpul caruia ar fi survenit o problema la sistemul de navigare. Potrivit agentiei TASS, care citeaza o alta sursa din cadrul Institutului 'Gromov', cauza preliminara… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

