Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum știm cu toții, țigarile sunt teribile pentru plamani. Tutunul este unul dintre cele mai letale produse din intreaga lume, omorand zeci de mii de oameni in fiecare an! Totuși, foarte mulți oameni...

- Pe plan mondial, mii de tone de sunatoare se transforma in medicamente, care tin in frau bolile secolului: depresia, hipertensiunea arteriala, asmul, obezitatea si ingrasarea, afectiuni cauzate de dezechilibrele emotionale. Zeci de studii si teste de laborator, efectuate in Germania, demonstreaza ca…

- Otetul de mere are efecte pozitive asupra sanatatii, datorita compozitiei sale. Acest acid este obtinut din extract de mere si suc de mere, componentele fermentand in cadrul procesului de productie, in timp ce vitaminele si oligoelementele sunt pastrate si dupa incheierea completa a acestui proces.…

- Toxinele pot scadea funcția sistemului imunitar. Prin eliminarea toxinelor, vei putea ajuta organismul sa devina mai sanatos, iar sistemul imunitar mai puternic, scrie realitatea.net.Ce alimente pot elimina toxinele din corp in mod natural?1. Castraveții Aceste legume sunt…

- Iata cateva dintre cele mai frecvente mituri despre constipatie: Mituri constipatie # 1: Toate fibrele au acelasi efect Alimentatia bogata in fibre te ajuta sa te simti satul si sa ai un tranzit intestinal regulat. Fibrele insolubile, in special, pot ajuta la inlaturarea constipatiei…

- Bogate in calciu, semintele de mac ajuta la remineralizarea oraganismului. Sunt o sursa buna de fier, care transporta oxigenul in tot corpul si contribuie la crearea proteinelor, imbunatatind astfel sistemul imunitar.

- Otita medie recurenta este o problema comuna pentru copii și bebeluși. Aceasta afecțiune este des intalnita la copii și reprezinta acumularea de lichid in spatele membranei timpanice, in urechea medie. Cum și de ce se produce acest fenomen? Un obstacol in calea funcționarii normale a trompei lui Eustachio…

- Cand vine vorba de lupta cu infectiile, cu virusurile si bacteriile, usturoiul este unul dintre cele mai puternice alimente in acest sens. Mai mult, de-a lungul timpului, el si-a dovedit eficienta si in digestie, hipertensiune sau afectiuni ale sistemului nervos. Iata de ce e bine sa consumi usturoi!…