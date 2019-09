Miere BIO de la Prisaca Raiul

De o buna perioada de timp, Razvan și Iuliana Coman sunt doi soți care se ocupa de o stupina cu 150 de stupi situata la granița dintre Iași și Vaslui, in comuna Danești. Tinerii apicultori au aplicat in urma cu 3 ani și pentru o acreditare BIO a stupinei, care a trecut printr-o perioada de conversie, iar incepand cu anul trecut au primit-o. De meserie… apicultor Povestea a inceput in anul 2011. La momentul respectiv Razvan muncea in construcții in Marea Britanie și in paralel facea un master la University College London. „Ma simțeam prins ca intr-o cursa in care nu aveam timp sa ma gandesc și…