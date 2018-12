Stiri pe aceeasi tema

- Mii de vizitatori și sute de comercianți sunt așteptați joi, 6 decembrie, la tradiționalul „Targ al caciulilor” de la Blaj, organizat, de peste 200 de ani, cu ocazia sarbatorii de Sfantul Nicolae. Tarabele comercianților vor impanzi Bulevardul Republicii și strazile adiacente, iar circulația rutiera…

- Editia din acest an Top Talents Romania va avea loc pe 23-24 noiembrie la Hotel Caro din Bucuresti. Evenimentul reuneste cei mai buni 250 de studenti in ani terminali de facultate, masteranzi si proaspat absolventi. 11 companii vor fi prezente la eveniment cu scopul recrutarii celor mai ambitiosi si…

- Clubul Sportiv Transilvania Brașov, in colaborare cu Asociația Județeana de Atletism (AJA) Brașov organizeaza, sambata, 27 octombrie 2018, prima ediție a concursului de atletism indoor pentru copii, Cupa Transilvania. Competiția se va desfașura in sala de atletism a Clubului Sportiv Municipal Brașov…

- FCSB a primit 6,8 milioane de euro pentru participarea in ediția precedenta a Europa League. FCSB s-a oprit in șaisprezecimile de finala ale ediției trecute de Europa League, fiind eliminata de Lazio (1-0 la București, 1-5 la Roma). Parcursul formației lui Gigi Becali a fost recompensat pe masura,…

- CONFESTETIS – Ediția I – 2018 Medicina și frumusețe Prima conferința medicala internaționala de medicina estetica cu participarea pacienților INTERDISCIPLINARITATE Iași – 1-3 nov 2018 Congress Hall – Palas Evenimentul insumeaza o serie de premiere: – este primul eveniment de medicina estetica desfasurat…

- Ediția a doua a „Zilelor Tiurului” va avea loc sambata, 15 septembrie 2018, in cea mai mare localitate componenta a municipiului Blaj. Tiurenii de pretutindeni, cei ramași in localitate și toți cei interesați de eveniment vor avea parte de un program bogat in momente speciale. Nu vor lipsi muzica, dansul…

- In condițiile in care ediția inaugurala, care a avut loc in toamna anului trecut, a reprezentat un succes, adunand pe tabloul de concurs nu mai puțin de 40 de concurenți, organizatorii au așteptari mari de la cea de-a doua ediție a Cupei Monitorul pentru copii. Competiția se va desfașura pe ...