Executivul se reuneste miercuri in sedinta, pe ordinea de zi aflandu-se, printre altele, si un proiect de hotarare prin care se suplimenteaza cu 9.000.000 de lei bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, in vederea acoperirii unor cheltuieli ocazionate de vizita in Romania a Papei Francisc.



