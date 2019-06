Stiri pe aceeasi tema

- Primaria a semnat ieri primul contract de finantare europeana pe axa mobilitatii din cadrul Programului Operational Regional. Proiectul are o valoare totala de 114 milioane lei (inclusiv TVA) si prevede refacerea caii de rulare pe bld. Tudor Vladimirescu si alte lucrari adiacente, precum si achizitia…

- Primaria Municipiului Blaj anunta ca in data de vineri 28 iunie 2019 se va incheia perioada de inscrieri pentru ceremonia de premiere a cuplurilor din Blaj care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta. Petrecerea festiva va avea loc in data de 3 iulie 2019, la Paradisul Transilvaniei, de la…

- Primaria Municipiului Blaj anunta ca in data de vineri 28 iunie 2019 se va incheia perioada de inscrieri pentru ceremonia de premiere a cuplurilor din Blaj care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta. Petrecerea festiva va avea loc in data de 3 iulie 2019, la Paradisul Transilvaniei, de la…

- Parintii ai caror copii au varsta cuprinsa intre 3 si 6 ani vor depune cererile de inscriere la gradinita incepand de astazi pana pe 14 iunie 2019, in prima etapa, si in perioada 24 iunie - 26 iulie 2019, in a doua etapa. Potrivit regulilor anuntate de Ministerul Educatiei, ocuparea locurilor libere…

- Biblioteca Județeana „Marin Preda” Teleorman organizeaza in data de 23 mai 2019, incepand cu ora 10:00, concursul pentru preșcolari „In lumea poveștilor”, ajuns la a XI-a ediție. Informații suplimentare pentru inscrierea gradinițelor la acest concurs pot fi cerute la sediul bibliotecii, Secția pentru…

- Federația Romana de Fotbal, impreuna cu Fundația Friedrich Naumann, invita tinerii, fete și baieți, cu varsta cuprinsa intre 19 și 29 ani, sa se implice incepand cu luna iunie a acestui an intr-unul dintre cele mai ambițioase proiecte din fotbalul romanesc. Proiectul ”Youth Council” urmarește sa aduca…

- Oana Florea, propusa de PSD pentru conducerea Ministerului Fondurilor Europene, deputat social-democrat din 2016, era în 2011 director executiv FACIAS, fundația înființata în 2008 de Dan Voiculescu. Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Camerei Deputaților, a ocupat funcția…

- Gratiela Gavrilescu, a anuntat miercuri, lansarea programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, editiile din 2019. Inscrierile urmeaza sa inceapa vineri, 12 aprilie. Ministrul Mediului a ... The post Ministrul Mediului: Vineri incep inscrierile in Programele Rabla Clasic si Rabla Plus 2019. Care este valoarea…