Miercuri - ''Gout de France/Good France''

Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut primele imagini de la locuința lui Andrei Gheorghe, care a murit la varsta de 56 de ani. Primele cercetari arata ca acesta ar fi suferit un stop cardiorespirator. Poliția a deschis un dosar de moarte suspecta in acest caz. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani Cine a fost Andrei…

- Studentii Centrului Universitar Nord din Baia Mare au posibilitatea de a-si premia profesorii care ii inspira pana in data de 25 martie 2018, nominalizandu-i la Gala Profesorului Bologna, ce se va desfasura anul acesta la Timisoara in data de 18 mai, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Ligii Studentilor…

- Comisia pentru Valori Mobiliare si Schimb (SEC) din SUA a decis ca grupul israelian Elbit Imaging a platit in mod ilegal milioane de dolari catre consultanti si agenti de vanzari pentru proiectul imobiliar privind transformarea Casei Radio din Bucuresti intr-un centru comercial. Potrivit…

- Maeștrii bucatari de la șase restaurante din București, selectate pentru a participa la cea de-a patra ediție a operațiunii Gout de France/Good France: chef Samuel Le Torriellec (restaurant L'Atelier), chef Sorin Miftode (restaurant Le Bistrot Francais), chef Lucian Horotan (restaurant Gargantua d’Oro),…

- Agentia Nationala de Presa AGERPRES lanseaza miercuri, 14 martie, proiectul editorial #CentenarDiplomatic care va contine interviuri atat cu ambasadori romani, cat si cu sefi ai misiunilor diplomatice straine acreditati la Bucuresti, in contextul aniversarii a 100 de ani de la Marea Unire. …

- Fundatia EOS, in parteneriat cu Asociatia Nationala a Bibliotecilor Publice din Romania si Asociatia APDETIC, anunta derularea, in perioada 19-25 martie, a campaniei de alfabetizare si incluziune digitala "Hai pe NET, 2018!". Lansarea oficiala a campaniei are loc vineri, de la ora 11,00, la sala de…

- In timpul vizitei in Romania a lui Aleksandar Vucic, presedintelui Serbiei, de joi, Klaus Iohannis s-a aratat dispus sa medieze relatiile dintre Serbia si Kosovo, a carei independenta nu a recunoscut-o. Vineri, insa, autoritatile de la Pristina au reactionat si au spus ca oferta Romaniei nu este credibila…

- Firmele de confecții vrancene au cea mai mare cifra de afaceri in domeniul confecțiilor textile din Romania, arata un studiu privind dinamica industriei modei realizat de experții de la KeysFin. In Vrancea activeaza 160 de firme care au avut o cifra de afaceri de 718 milioane lei,…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, celebrul Imperial War Museum din Londra a pus in circulație 100 de personalitați feminine care s-au evidențiat in Primul Razboi Mondial, dar și in perioada de modernizare și emancipare a femeilor care i-a urmat. Regina Maria a fost selectata, la propunerea ICR…

- Diferenta de opinie dintre Bucuresti si Bruxelles a fost rezolvata prin vizita prim vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, in Romania, a declarat vineri deputatul PSD Florin Iordache, seful comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei. El a precizat ca nu a sesizat un discurs critic la adresa…

- O informare meteo de ninsori moderate, vant puternic si polei pentru Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Banat a intrat in vigoare de joi, de la ora 23.00 si este valabila pana duminica, 4 martie, la ora 10.00.

- Valentin Strugaru este un antreprenor care a reusit sa schimbe notiunea de clatita pentru publicul roman. In 2016, a deschis primul restaurant de clatite din Bucuresti, Maison des Crepres, un concept de business destul de curajos pentru piata din Romania. Cum i-a venit ideea, ce inseamna sa implementezi…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat, luni, ca "o oportunitate ratata" a fost un schimb mai mare intre industria cinematografica din Romania si SUA, reiterand ca promovarea prosperitatii economice pentru SUA si Romania este o prioritate pentru Parteneriatul strategic.

- Primele legaturi ale lui Thierry Blain cu Romania au inceput in anii '90, cand a lucrat pentru ambasada Frantei din Bucuresti. Pe pozitia de COO al Societe Generale European Business Services, companie de 1.400 de angajati, a ajuns la inceputul anului...

- Șapte restaurante din Romania : L'Atelier din București (chef Samuel Le Torriellec), Gargantua d’Oro din București (chef Lucian Horotan), Le Bistrot Francais din București (chef Sorin Miftode ), Naan Food & Drink Studio din București (chef Ionel Chituleasa), Golden Tulip din București ( chef Nicușor…

- Un roman politist de aproape 700 de pagini si un scurt metraj cu infractori periculosi din crima organizata si riscurile terifiante ale unei frumoase agente FBI infiltrata sub acoperire printre ei, te tin cu sufletul la gura mai ceva decat romanele Agathei Christie ! Scene pline de…

- Discuția referitoare la salariul Cristinei Neagu a revenit in actualitate marți, cand jurnalistul Catalin Tolontan a dezvaluit pe blogul personal ca cea mai buna handbalista a lumii ar incasa la CSM București cel mai mare salariu de bugetar din Romania . Libertatea a incercat sa obțina o confirmare…

- Atacantul echipei FCSB, Florinel Coman, a declarat, joi, dupa infrangerea cu Lazio, scor 5-1, ca el si coechipierii sai nu au respectat nimic din ce le-a transmis antrenorul Nicolae Dica, inaintea meciului, si a marturisit ca la final vestiarul vicecampioanei Romaniei a fost cuprins de deziluzie.…

- Consilierii generali au votat in ședința de astazi ca segmentul din Șoseaua Virtuții cuprins intre Calea Crangași și Raul Dambovița, din sectorul 6, sa poarte numele de Șoseaua Neagu Djuvara. “Neagu Djuvara a fost unul dintre primii istorici care au reușit sa apropie tinerii de istoria neideologizata,…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Austria și Ungaria se dovedesc extrem de interesate de gazele din Marea Neagra, în timp ce liderii decizionali de la București dau senzația ca nu au nicio strategie concreta în aceasta direcție.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, dupa intalnirea pe care a avut-o la Bruxelles cu presedintele Parlamentului European, ca a discutat cu acesta despre presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene, pe care Romania o va prelua la 1 ianuarie 2019. 'Am vorbit despre presedintia romana…

- Tradiții nipone la Muzeul Etnografic al Transilvaniei FOTO Peste 200 de persoane au participat la vernisajul expoziției Tradiții Nipone de la Muzeul Etnografic, cea mai mare expoziție de obiecte japoneze prezentata pana acum publicului clujean. În deschidere, s-au adresat publicului Ioan…

- "Cu mijloace administrative, atat eu ca primar general, cat si colegii din Consiliul General ne aducem o contributie si incercam sa ii rasplatim pe membrii comunitatii evreiesti de la Bucuresti, care sunt personalitati marcante ale cetatii. Asa cum stiti, cladirea de pe Lipscani in care se va amenaja…

- Al saptesprezecelea deces provocat de gripa a fost confirmat in Bucuresti, la o femeie de 78 de ani, anunta vineri Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Nu se cunoaste inca daca femeia de 78 de ani, confirmata cu virus gripal tip A, era vaccinata, precizeaza…

- Un șofer Uber a caștigat intr-o luna 788 de lei numai din bacșiș, suma medie fiind de 3,6 lei, arata datele oficiale ale Uber, transmise pentru Libertatea. Potrivit informațiilor, caștigul mediu lunar din bacșiș este de 56 de lei in București, 43 de lei in Cluj, 69 de lei in Brașov și 54 de lei in Timișoara.…

- Luni, 12 februarie, Mega Mall se va transforma intr-un hub multicultural, in cadrul evenimentul Global Village, organizat de AIESEC. Evenimentul face parte din AIESEC International Presidents Meeting, o inițiativa globala care are in vedere un schimb de experiența intre organizațiile AIESEC din toata…

- Plecarea lui Florin Nita la FCSB nu a lasat descoperita echipa antrenata de Nicolae Dica, cel putin asta sustine omul cu banii de la echipa. Intr-o incercare de a-l motiva pe tanarul Andrei Vlad, de doar 18 ani, Gigi Becali a evidentiat punctele forte ale portarului. In sase meciuri in care…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- O ancheta vizand investitiile facute din fonduri europene pentru Magistrala 5 de metrou din Bucuresti a fost demarata de Oficiul European Antifrauda (OLAF), conform RFI, citat de News.ro . ”OLAF a deschis o investigatie privind acuzatii de nereguli privind proiectul finantat de UE pentru linia 5 de…

- Multe state membre ale Uniunii Europene au semnalat ca doresc sa evite un vot privind activarea articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, iar Polonia va apara si alte tari UE din regiune, inclusiv Romania, daca va considera ca sunt tratate necorespunzator, a afirmat, joi, ministrul polonez de Externe,…

- Nikos Vertis, cel mai popular artist al Greciei, revine in Romania cu un concert live de excepție, care va avea loc pe 16 martie, de la ora 20.00, la Sala Palatului din Capitala. Spectacolul este deja sold out, iar la insistentele publicului organizatorii incearca sa adauge inca o zi cu un concert la…

- Intrebat daca modificarile la Codul penal vor fi aprobate in sesiunea parlamentara care incepe la 1 februarie, Dragnea a raspuns: "Asta nu am de unde sa stiu"."Nu cred ca exista niciun plan, nici nu a inceput dezbaterea", a adaugat Dragnea. El a spus ca este deschis dialogului cu oficialii…

- Simona Halep s-a intors acasa suparata și accidentata. A refuzat primirea la Salonul Oficial. Imbulzeala la aeroport. Vezi galeria foto + 42 + 42 La ora 11.25, la 20 de minute dupa ce cursa de Doha a aterizat pe pista aeroportului, Simona a ieșit pe ușa terminalului ”Sosiri”. A fost așteptata de familie…

- Romania va gazdui Campionatele Europene de haltere seniori in perioada 23 martie - 1 aprilie, competitia urmand sa se desfasoare la Bucuresti dupa ce Albania a anuntat ca nu o mai poate organiza din cauza unor probleme administrative. Aceasta este a doua modificare efectuata de Federatia Europeana de…

- Secretarul de stat Alexandru Victor Micula a participat joi, 18 ianuarie 2018, la Bucuresti, la sedinta Consiliului Director al Comisiei Fulbright Romano-Americane. In cadrul reuniunii au fost trecute in revista proiectele derulate de Comisie in perioada octombrie 2017 - ianuarie 2018, actiunile avute…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Ambasadorul Turciei la Bucuresti, Osman Koray Ertas, ureaza romanilor, la debutul Centenarului Marii Uniri, "un an plin de pace, intelegere si solidaritate". Diplomatul aminteste, intr-un comunicat al Ambasadei Turciei, ca Romania sarbatoreste luni Ziua Culturii Nationale."Astazi este o zi…

- "As dori sa ma vad cu rectorul de la Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures legat de finantarea locurilor pentru medicii militari. Aici, asa cum ne-am angajat, este nevoie de un numar mai mare de locuri pentru medici militari. Vreau sa va asigur ca, in functie de capacitatea de scolarizare…

- * Inspectia Judiciara a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri. Actiunea a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara…

- TotalSoft, unul dintre cei mai importanti furnizori si integratori de solutii software de business, filiala detinuta integral de catre Logo Yazilim A.S. (Logo), si Architected Business Solutions (ABS), grup cu sediul in Bucuresti, specializat in consultanta in managementul afacerilor si cu expertiza…

- CSM București incearca miercuri calificarea in optimile CEV Cup. E nevoie de un miracol la Ekaterinburg, la returul din Rusia. Caștigatoare ale Cupei Challenge in 2016, voleibalistele de la CSM București disputa miercuri un meci foarte important in cupele europene. Invinse in decembrie cu 3-0 in Sala…

- In urma cu cateva minute s-a terminat ceremonia de semnare a contractelor pentru achiziția a 14 echipamente Computer Tomograf (CT), 24 aparate de Rezonanța Magnetica (RMN) și 21 de sisteme informatice PACS (tehnologie medicala de imagistica utilizata pentru stocarea, recuperarea, prezentarea și partajarea…

- Unsprezece cazuri noi de rujeola s-au înregistrat în ultima saptamâna, în Bucuresti si în patru judete. Numarul total de cazuri înregistrate pâna vineri a ajuns la aproape 10.300.

- Ambasada Frantei în România "urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii românesti si dispune de propriile servicii de traducere în acest

- Astfel, mesajul Majestatii Sale Regele Mihai I catre tara, in decembrie 1989, era urmatorul: „Apelez la Armata Romana sa rastoarne imediat regimul din Romania. Cer tuturor muncitorilor sa declare greva generala in toata tara. Cer reprezentantilor Romaniei din strainatate sa se…

- Legile Justitiei | Scandal in Senat pe tema asocierii Romaniei cu Polonia. La VOT: Legea privind organizarea si functionarea CSM Sedinta de plen a Senatului a inceput, joi, cu dispute intre majoritatea parlamentara si Opozitie, dupa ce senatorul USR, Radu Mihail, a comparat Romania cu Polonia…