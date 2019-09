Miercuri este ultima zi in care cetatenii care vor sa voteze in strainatate la prezidentiale se pot inregistra pe www.votstrainatate.ro.



Cei care doresc sa voteze in strainatate la alegerile prezidentiale se pot inregistra ca alegatori in strainatate prin intermediul unui formular online, pana cel mai tarziu la ora 23:59:59.



Potrivit www.votstrainatate.ro, pana marti seara s-au primit aproximativ 28.400 de cereri pentru votul la sectia de votare si circa 29.800 de solicitari pentru vot prin corespondenta.



In ceea ce priveste votul la sectia de votare, prin inregistrarea…