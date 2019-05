Stiri pe aceeasi tema

- O delegație a partidului UNPR, in frunte cu presedintele Gabriel Oprea și candidatul la alegerile europarlamentare Anghel Iordanescu, au participat, ieri, 23 aprilie 2019, la sedinte de lucru ale organizatiilor judetene din Covasna, Brașov și Harghita. In cadrul intalnirilor, discutiile au fost concentrate…

- La Sibiu s-a desfașurat, in cursul saptamamii trecute, Etapa de Euroregiune la Judo U13, U15, competiție la care au participat sportivi din cele cinci județe aparținand regiunii 7 Centru -județele Brașov, Sibiu, Mureș, Harghita și Covasna. La acest eveniment s-au intrecut peste 250 sportivi, primii…

- Demersurile privind gazduirea Jocurilor Olimpice de Iarna pentru Tineret din anul 2024 de catre judetul Brasov au pornit de la autoritatile locale, odata cu stabilirea membrilor Comitetului de Organizare, in septembrie 2018, se arata intr-un comunicat transmis, marti, de presedintele Consiliului Judetean…

- Așa dupa cum v-am informat, stimați cititori, cu prilejul deschiderii celui mai mare Targ de turism din Transilvania (TTF), in intervalul 22- 24 martie 2019 a avut loc la Brașov tradiționala manifestare expozitionala in incinta elegantei locații Business Park aflata pe strada Ionescu Crum nr. 1.…

- Asociația Calea Neamului din Brașov, al carei președinte este medicul Mihai Tirnoveanu, organizeaza astazi, in zi de sarbatoare, o procesiune in localitațile covasnene Valea Zalanului, Aita Seaca, Malnaș Bai. Pe pagina sa de socializare, Mihai Tirnoveanu a tranmis urmatorul mesaj: „Buna Vestire la…

- Sambata, 16.03.2019, in municipiul Brasov, la Centrul Sportiv Apollo din București a avut loc prima ediție a competiției European Brazilian Jiu Jitsu Championship, sub umbrela World Brazilian Jiu Jitsu Association si a Clubului Sportiv Agon București. In cadrul acestei intreceri sportive, echipa Show…

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei va participa, in calitate de partener educațional, la prima ediție a festivalului dedicat educației, EdFest. Festivalul se va desfașura in cadrul Muzeului Pedagogic din Brașov, in perioada 5 februarie – 23 martie 2019, și va cuprinde activitați complementare…

- Componenții Secției de Arte Marțiale din cadrul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe au obținut rezultate foarte bune la prima competiție de Arte Martiale din calendarul Federatiei Romane de Arte Martiale pe anul 2019. In data de 03 februarie a.c., Sala Sporturilor din Brasov a fost gazda…