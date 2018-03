Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a anuntat ca miercuri dupa-amiaza vor ajunge in tara primele o mie de fiole de imunoglobulina, iar incepand de joi livrarile vor fi constante, astfel incat pana la finalul lunii aprilie vor intra cantitatile accesate prin mecanismul de productie civila. Pintea a explicat…

- Guvernul a aprobat, miercuri, o Ordonanta de Urgenta care prevede acordarea unui ajutor de stat catre SC Unifarm SA pentru aprovizionarea cu imunoglobulina, in urmatorul an. Suma prevazuta este de 44,27 milioane de lei, fondurile fiind alocate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului,…

- Ministrul Sanatatii Sorina Pintea a declarat joi ca exista deja contractul semnat pentru livrarea de imunoglobulina, dupa declansarea Mecanismului de Protectie Civila pentru achizitia imunoglobulinei pentru imunodeficiente primare din statele membre UE si NATO, astfel ca „problema va fi rezolvat…

- Ministerul Sanatații cauta soluții pentru pacienții a caror viața depinde de administrarea imunoglobulinei, produs care nu se mai gasește nicaieri in Romania. 10.000 de astfel de doze vor intra in țara, in cel mult doua saptamani, a anunțat ministrul Sanatații, Sorina Pintea. „Problema imunoglobulinelor…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus luni ca in maximum doua saptamani vor intra in tara 10.000 doze de imunoglobulina. „Problema imunoglobulinelor partial s-a rezolvat, pentru ca noi am activat Mecanismul de protectie civila intr-o situatie de urgenta, iar ceea ce ne-a fost oferit si am cerut…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, despre criza de ”imunoglobina”, referindu-se la declansarea mecanismului de protectie civila, din cauza lipsei totale de imunoglobulina in Romania, transmite News.ro . ”O alta problema la care doresc sa ma refer este declansarea…

- Cum am reusit sa ramanem fara medicamente importante in schemele de tratatment din spitale ? Si acest lucru in timp ce avem cea mai mare crestere economica din Europa? Imunoglobulina este utilizata ca medicament in imunoterapie, in prevenirea si tratamentul bolilor infectioase (tuse convulsiva, hepatita…

- Austria este prima tara care raspunde apelului Romaniei in ceea ce priveste imunoglobulina, in urma declansarii Mecanismului de Protectie Civila european. "Aseara am luat decizia de a declansa Mecanismul de Protectie Civila pentru imunoglobulina. Asta inseamna ca, in acest moment, in tara nu mai dispunem…

- Ministerul Sanatații a primit aviz de la premier ca sa declanșeze mecanismul special de protecție civila, Romania cerand ajutor internațional pentru a rezolva criza imunoglobulinei. Asta inseamna ca solicitam intervenția Uniunii Europene și NATO pentru a rezolva criza. Ministrul Sanatații spune ca,…

- „Motivul este simplu, lipsa imunoglobulinei de pe piata, pacientii au ramas fara acest medicament. Am facut toate eforturile. Guvernul a suspendat taxa clowback si totusi nu s-a intamplat nimic. Pentru luna martie se preconizeaza sa nu intre nicio fiola. Pentru aprilie sunt promisiuni. Am primit acceptul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca 200 de fiole de imunoglobulina subcutanata pentru copii cu imunodeficiente primare urmeaza sa ajunga in tara, la inceputul lunii martie, precizand ca zilnic se fac presiuni asupra producatorilor pentru livrarea acestor medicamente.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, la Antena 3, ca marti se va intalni cu producatorii de medicamente iar in cazul in care nu va ajunge la un consens cu acestia privind imunoglobulinele, va fi declansat mecanismul de protectie civila."Am avut o intalnire pe problema imunoglobulinelor,…

