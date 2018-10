Miercuri, 17 octombrie: A patra putoare în stat *Dornici sa arate cu orice preț ca nu e la noi dracul așa de mare și nici Dragnea atat de corupt și cariat, viermișorii anelizi de la Antena 3 s-au insinuat aseara in creierașele umede ale telespectatorilor lor fideli cu o gaselnița și mai gogonata ca de obicei: ca in Germania, corupția ar fi mai […] Citeste articolul mai departe pe reportervirtual.ro…

Sursa articol si foto: reportervirtual.ro

Stiri pe aceeasi tema

- *Știți care e cea mai buna dovada ca Antena 3 l-a parasit pe diktator și a imbrațișat cauza viitoarei orfeline de Partid, Gaby Firea? Faptul ca aseara Dragnea a vorbit inainte, iar Firea dupa. Cu alte cuvinte, Firea a avut astfel prilejul sa desființeze toate aiurelile lui Daddy, venind ea cu altele…

- *In vreme ce la TVR1, Gabriela Firea iși continua recitalul de dat din casa, altoindu-l la pifometru pe Dragnea pana și cu Irinuca, de cred ca i-a scos deja toți dinții flaușatului cariat, nici la Antena 3 lucrurile nu stateau pe roze pentru Daddy. Daca in urma cu o seara lingaii de aici erau debusolați,…

- *In timp ce toata presa vuiește despre cei patru indivizi misterioși din restaurant, care i-au facut semnul cu degetul lui Dragnea sau Irinucai – nu se știe precis, la Antena 3 s-a pus batista pe țambal in aceasta privința și telespectatorii sunt momiți cu vrajeli ieftine, sa uite de tot problema. Aseara,…

- *Fiindca Gadea era in concediu, Stoiceasca avea zi libera, iar Mircea Badea și Ciuvica nu mananca duminica de dulce, am impresia ca așa-numitul „interviu” acordat aseara la Antena 3 de proasta nambar tu a lui Dragnea, zisa și „aia cu priza”, a fost luat dupa ce s-a intrebat in platou: „ba, care ai limba…

- *Profitand de faptul ca Mihai Gadea plecase, probabil, la bai, sa-și oblojeasca limba cu namol, ca i se inflamase, saraca, de atata rahat, ceilalți gurnaliști de la Antena 3 au fost aseara in culmea fericirii și au imparțit cu voioșie intre ei porțiile ramase de la Raspopit. Daca Mircea Badea s-a aratat…

- *In caz ca va era dor sa mai vedeți și alți lingai deghizați in jurnaliști, sa știți ca nu doar Antena 3, Romania TV, Realitatea TV sau B1 TV poseda așa ceva, ci și TVR, pe care o platim luna de luna ca sa aiba și gura lui Ionuț Cristache ce sa bage la maț. […]

- *Fraților, amara paine trebuie sa caștige aștia de vorbesc toata seara pe la televizor și-și mai spun și ziariști! Uite, de exemplu cuplul de mare taina Adrian Ursu-Oana Stancu-Zamfir, de la Antena 3. Nici nu-l spalasera bine, joi seara, in direct și la ora de varf, pe fraierica ala de la ANAF, Ionuț…

- *Domle, or fi aia de la Antena 3 cum or fi, or fi lingai, ticaloși și sclaveți, dar poseda o mare calitate, foarte rara in presa zilelor noastre: au spirit de competiție. Pentru țucalarii din vidanja lui Felix nu exista vedete și nu exista outsideri: toți trebuie sa lupte cot la cot, cu șanse egale,…