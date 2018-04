Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor abunda in semnificații și tradiții, așadar femeile trebuie sa se imparta intre treburile gospodarești și randuielile bisericești. Iata in ce zi trebuie sa prepari cozomacii, pasca si ouale rosii.

- In seara de miercuri din Saptamana Patimilor se oficiaza Denia pentru Sfanta și Marea Joi, cand sunt pomenite patru evenimente: spalarea picioarelor ucenicilor de catre Iisus („N-am venit ca sa Mi se slujeasca ci ca Eu sa slujesc”), Cina cea de Taina (instituirea Tainei Impartașaniei și prefigurarea…

- Crestinii ortodocsi sunt in Saptamana Patimilor, perioada care ne aduce aminte de suferintele, rastignirea si ingroparea Domnului. In aceasta saptamana, Biserica ii invita pe credinciosi la rugaciune mai intensa, in fiecare seara oficiindu se denia. Termenul vine de la cuvantul slavon "vdenieldquo;…

- In Sfanta si Marea Miercuri s-a hotarat sa se faca pomenire de femeia cea pacatoasa, care a uns cu mir pe Domnul. La cei dintai trei Evanghelisti este vorba de una si aceeasi femeie, numita indeosebi femeia cea pacatoasa. La Evanghelistul Ioan insa nu e vorba de aceasta femeie, ci de alta femeie, care…

- In Joia Mare se praznuieste Cina cea de Taina, cea la care s-a instituit Taina Sfintei Impartasanii numita si Euharistia, spalarea picioarelor ucenicilor de catre Hristos, rugaciunea din gradina Ghetsimani si vinderea Domnului de catre Iuda, evenimentele consemnate in Noul Testament. Cina cea de Taina,…

- Saptamana Patimilor este ultima saptamana din Postul Pastelui si, totodata, si cea in care crestinii retraiesc patimile lui Iisus. Oamenii incearca sa aiba un comportament mult mai linistit, sa fie mult mai calmi si mai buni.

- Pana Duminica, in ziua Invierii Domnului, credincioșii ortodocși au obiceiul de a posti. Unii țin chiar post negru, nemancand nimic, incepand din Miercurea Mare și pana de Paște. Mai mult, se spune ca cei care reușesc sa țina post negru in aceasta zi vor fi protejati tot anul de boli. Miercurea…

- Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare este prilej pentru credincioși sa se pregateasca pentru Invierea Domnului. Potrivit credinței populare, Saptamana Patimilor este perioada in care creștinii...

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, prezinta astazi programul din Saptamana Patimilor si de praznicul Invierii Domnului. De asemenea, cu aceasta ocazie Ierarhul Tomisului va prezenta si mesajul pascal.Suntem in Saptamana Patimilor. In fiecare seara se sfarsesc deniile. Cele mai importante denii sunt…

- Saptamana premergatoare Paștilor, Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor este ultima perioada din Postul Paștilor, cea in care creștinii se pregatesc pentru intampinarea sarbatorii Invierii Domnului. In aceasta saptamana se face curațenie generala in gospodarii. Curțile sunt maturate, surile sunt curatate…

- Saptamana Patimilor este ultima saptamana a Postului Sfintelor Pasti, iar Miercurea Mare este o zi importanta, plina de simboluri. Iata ce este bine sa faci in aceasta zi pentru a fi ferit de rele și de boli.

- Deniile din Saptamana Mare sunt slujbele care se savarsesc in fiecare seara. Denia din Lunea mare incepe la ora 18:00, iar Biserica a decis a se faca pomenirea lui Iosif, fiul patriarhului Iacob și a smochinului neroditor. Iata ce simbolizeaza denia din Lunea Mare.

- In calendarul ortodox, pe 3 aprilie, are loc pomenirea precuviosului Nichita Marturisitorul, egumenul Manastirii Midichiei. Tot pe 3 aprilie pica Marțea Mare, a doua zi din Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. Uite ce nu trebuie sa faci in Martea Mare!

- Patimile lui Hristos (numite si Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare) reprezinta relatarile care cuprind arestarea, judecata si suferinta lui Iisus si se termina cu executarea Mantuitorului prin rastignire, conform Descopera.ro. Patimile reprezinta de asemenea un episod esential in teologia crestina,…

- Saptamana Mare, cunoscuta drept Saptamana Patimilor, incheie cel mai lung și cel mai aspru post de peste an, respectiv Postul Sfintelor Paști. In aceasta perioada, pe langa post, creștinii se roaga și rememoreaza chinurile Mantuitorului Iisus Hristos. Sunt foarte multe tradiții și obiceiuri legate de…

- Marti, in Saptamana Patimilor, ne pregatim pentru intrarea in camara Mantuitorului. Sfintii Parinti au randuit sa se citeasca in aceasta zi pilda care ne prezinta zece fecioare, cinci „intelepte” si cinci „neintelepte”, care se pregatesc pentru nunta. In Noul Testament se regasește parabola celor…

- Din Duminica Floriilor și pana in Sambata dinaintea Pastelui, suflarea credincioasa traverseaza Saptamana Mare (sau Saptamana Patimilor), perioada de post, rugaciune și tristețe, rememorand chinurile Mantuitorului Iisus Hristos, scrie realitatea.net.

- Ultima saptamana inainte de Paște, cunoscuta și ca Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. Este una care programeaza slujbe speciale la biserica, dar și zile in care credicincioșii trebuie sa respecte anumite obiceiuri legate de pregatirile de Paște.

- Din Duminica Floriilor și pana in Sambata dinaintea Pastelui, suflarea credincioasa traverseaza Saptamana Mare (sau Saptamana Patimilor), perioada de post, rugaciune și tristețe, rememorand chinurile Mantuitorului Iisus Hristos, scrie realitatea.net.

- Din Duminica Floriilor și pâna în Sâmbata dinaintea Pastelui, suflarea credincioasa traverseaza Saptamâna Mare (sau Saptamâna Patimilor), perioada de post, rugaciune și tristețe, rememorând

- Saptamana mare, numita și saptamana patimilor, este reprezentata de ultima saptamana din postul Sfintelor Paște. Ca obiceiuri și superstiții, in Lunea Mare, femeile incep curațenia de Paște. Se scoate totul afara, se aerisește casa ca sa iasa toate relele de peste iarna, se varuiește și se spala totul.…

- In crestinism, Lunea Mare (greaca: Megale Deutera) este prima zi din Saptamana Mare, saptamana inainte de Pasti. Este precedata de Duminica Floriilor si urmata de Martea Mare. Este a treia zi a Saptamanii Mari la ortodocsi dupa Sambata lui Lazar si Duminica Floriilor; si a doua zi a Saptamanii Mari…

- Crestinii ortodocsi intra luni, 2 aprilie, in Saptamana Mare, ultima in care se tine post inainte de sarbatoarea Sfintelor Pasti. Aceasta perioada este unica in Biserica, atat din punct de vedere liturgic, cat si duhovnicesc. „Adevarul“ va spune semnificatia fiecarei zile din Saptamana Patimilor.

- Dam palme, primim, ne invartim toti in labirintul firii umane ce nu cred ca mai surprinde foarte mult. Palmele noastre sunt trecatoare la fel ca si noi, prea neinsemnate si, de cele mai multe ori, aparute fara sens. De data asta, vorbesc strict despre acele clipe in care ne framantam, deznadajduim,…

- Patimile lui Hristos (numite si Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare) reprezinta relatarile care cuprind arestarea, judecata si suferinta lui Iisus si se termina cu executarea Mantuitorului prin rastignire. Patimile reprezinta... Source

- Din Duminica Floriilor și pâna în Sâmbata dinaintea Pastelui, suflarea credincioasa traverseaza Saptamâna Mare (sau Saptamâna Patimilor), perioada de post, rugaciune și tristețe, rememorând

- Inainte de Paști, in Saptamana Mare, la Giroc se va auzi din nou glasul de toaca. Vor fi pregatite 33 de toace, dupa anii lui Iisus petrecuți pe pamant, la cea de-a XI-a editie a Festivalului de toaca in Banat.

- Incepand cu ziua de Florii (Duminica Intrarii in Ierusalim a Domnului) se intra in ultima saptamana a Postului Pastilor, numita Saptamana Patimilor (Saptamana Mare), in care crestinii se pregatesc sa intampine marea sarbatoare a Invierii Mantuitorului Iisus Hristos, se arata intr-un material realizat…

- Ortodocșii praznuiesc, azi, Floriile sau Duminica Stâlparilor, cea mai importanta sarbatoare care vestește Paștele, rememorând intrarea lui Iisus în Ierusalim, și sarbatoarea celor cu nume de floare. Duminica Floriilor sau a Stâlparilor (dupa denumirea ramurilor de palmier…

- Duminica Floriilor este si prima zi din Saptamana Patimilor, care ne aduce aminte de Patimile, Rastignirea si Ingroparea Domnului. In aceasta perioada, Biserica invita pe credinciosi la rugaciune mai intensa, in fiecare seara oficiindu-se in biserici slujba Deniei.

- Din Duminica Floriilor și pâna în Sâmbata dinaintea Pastelui, suflarea credincioasa traverseaza Saptamâna Mare (sau Saptamâna Patimilor), perioada de post, rugaciune și tristețe, rememorând

- Dupa o scurta intrevedere privata cu prizonieri bolnavi, Papa a celebrat joi dupa-amiaza Slujba Cinei si ritualul spalarii picioarelor pentru 12 detinuti, provenind din sapte tari, incarcerati in inchisoarea pentru barbati Regina Coeli din Roma."Fiecare are sansa de a-si schimba viata si…

- Pelerinajul Floriilor va avea loc sambata, 31 martie, incepand cu ora 17:15. La aceasta ora, primul grup de credincioși preoți va pleca spre catedrala de la Biserica Orotodoxa din strada profesor George Dragomir (Piața Crucii), pe B-dul Mihai Viteazul – Podul de la Universitate – B-dul Regele…

- Revine pe scena Teatrului de Stat Constanța, chiar inaintea Saptamanii Patimilor lui Iisus, piesa lui August Strindberg „DE PAȘTI. SAPTAMANA PATIMILOR”, o drama cu personaje simbolice si cu o atmosfera spiritualizata. Este un spectacol de Zoltan Schapira, care a tradus piesa lui Strindberg, a conceput…

- "In vremea aceea Iisus a luat la Sine iarasi pe cei doisprezece si a inceput sa le spuna cele ce aveau sa I se intample: Iata, ne suim la Ierusalim si Fiul Omului va fi predat arhiereilor si carturarilor; Il vor osandi la moarte si-L vor da in mana paganilor; Il vor batjocori, si-L vor ...

- Citeva zeci de persoane din comuna Bunesti Averesti, judetul Vaslui, au protestat astazi timp de doua ore in zona Cumpana, din satul Bunesti nemultumiti de starea proasta a Drumului Judetean 244D, care trece prin localitate. Oamenii acuza faptul ca autoritatile nu au intervenit pentru repararea drumului,…

- Biserica Ortodoxa pomeneste sambata, 10 februarie, pe cei adormiți, marcand astfel „Moșii de Iarna”. Mosii de iarna marcheaza inceputul sambetelor mortilor, in numar de sapte, care se vor incheia sugestiv cu Sambata lui Lazar, inainte de Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. De la capataiul celor…

- ''Moșii de iarna'' marcheaza inceputul sambetelor morților, in numar de șapte, care se vor incheia sugestiv cu Sambata lui Lazar, inainte de Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. De saptamana viitoare, ultima inaintea Postului Paștelui, credincioșii ortodocși lasa sec de carne.

- ''Moșii de iarna'' marcheaza inceputul sambetelor morților, in numar de șapte, care se vor incheia sugestiv cu Sambata lui Lazar, inainte de Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. De saptamana viitoare, ultima inaintea Postului Paștelui, credincioșii ortodocși lasa sec de carne.

- Biserica Ortodoxa pomeneste sambata, 10 februarie, pe cei adormiți, marcand astfel „Moșii de Iarna”. Mosii de iarna marcheaza inceputul sambetelor mortilor, in numar de sapte, care se vor incheia sugestiv cu Sambata lui Lazar, inainte de Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. De la capataiul celor…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, care este starea de sanatate a tatalui Denisei Manelista. Emilian Raducu se simte perfect, nu acuza vreo problema de sanatate si isi onoreaza programul de la locul de munca. Urmeaza cu strictete tratamentul prescris de medici si nu…

- Seful fabricilor de carton ondulat Rondocarton din Targoviste si Cluj se plange de starea drumurilor din tara. Acesta spune ca fabricile incarca incarca si descarca 100 de camioane zilnic, iar cea mai mare problema ramane modul in care se circula pe sosele si blocajele din trafic.

- Starea de carantina din Palanca și Tudora s-a incheiat. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, in cele doua sate nu mai exista un focar de pesta porcina, iar localnicii pot crește și taia animale fara grija.

- Un medic care lucreaza la Spitalul Orasenesc din orasul dambovitean Pucioasa este cercetat de Politie pentru purtare abuziva, dupa ce insotitorul unei batrane de 81 de ani a reclamat ca a fost lovit si insultat de cadrul medical pentru ca i-a cerut socoteala cu privire la starea femeii si la tratamentul…

- Odata cu schimbarea vremii se schimba nu doar garderoba și starea noastra de spirit, dar si starea tenului, indiferent de tipul acestuia. Pe timp de iarna, cand afara este vant sau ger, organismul uman produce mai puține grasimi, iar in condițiile unui aer uscat din incaperile incalzite, are loc dereglarea…

- Medicul Casei Albe, Ronny Jackson, a anuntat, dupa ce Donald Trump a facut prima vizita medicala la spitalul militar Walter Reed, ca presedintele american are o sanatate excelenta, relateaza AP.

- Vreme calda in Maramures. In ultimele 24 de ore, cerul a fost variabil, fara precipitatii. In cursul dimineții s-au inregistrat temperaturi cuprinse intre 0°C si 4°C. Starea drumului In cursul zilei de ieri si in aceasta dimineața s-a intervenit cu un numar de 3 utilaje si a fost raspandita o cantitate…

- Un șofer de 16 ani din localitatea Tureac, județul Bistrița-Nasaud, a provocat aseara trei accidente rutiere dupa ce a urcat la volanul unei autoutilitare aparținând tatalui sau, baut bine. Tânarul a intrat în trei grupuri de colindatori care se deplasau pe marginea drumului național…